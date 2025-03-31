Общество

Авиакомпания «Россия» выразила заинтересованность в сотрудничестве с аэропортом Пскова

Псковский аэропорт ведет переговоры с авиаперевозчиками, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Велись переговоры с достаточно серьезным перевозчиком "Россия". Предварительно, они проявили заинтересованность. Сейчас идет обсуждение», - сказал Станислав Стармолотов.

Начальник комитета пояснил, что переговоры не означают скорое появление нового авиаперевозчика, но работа ведется.

Напомним, в настоящее время псковский аэропорт работает только с одной авиакомпанией - «Азимут».