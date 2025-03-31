Общество

Участники программы «Герои земли Псковской» будут стажироваться в ведущих компаниях Псковской области

Участники программы «Герои земли Псковской» будут стажироваться в органах исполнительной власти и ведущих компаниях и организациях Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил член Общественного совета программы «Герои земли Псковской», директор РАНХиГС Санкт-Петербург, член Общественного совета программы «Герои земли Псковской» Андрей Хлутков.

Фото: РАНХиГС

«Для участников программы "Герои земли Псковской" предусмотрена обширная образовательная программа, в основе которой лежат дисциплины цикла "Государственное и муниципальное управление". Первоочередно в академический блок войдут такие модули и темы как Государственная политика и система госуправления, Экономика и финансы, Региональное и муниципальное управление, Современные технологии управления и другие. Кроме того, для участников подготовлены различные мастерские по командообразованию», — рассказал Андрей Хлутков.

Программа рассчитана на 502 академических часа, в которые входят учебные занятия, тренинги, стажировка, итоговая аттестация. Общая продолжительность обучения составит около одного года.

«Программа направлена на подготовку квалифицированных и мотивированных кадров для эффективного решения социально-экономических задач в регионе. Она представляет собой отличный кадровый источник для Псковской области, поскольку дает возможность получить специалистов из числа участников специальной военной операции с профессиональными управленческими компетенциями и высокими мировоззренческими установками на служение Отечеству, большой и малой Родине для работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, подведомственных им структурах, а также любых других государственных компаниях и общественных организациях с явно выраженной социально-ориентированной повесткой. Участники специальной военной операции, прошедшие обучение и занявшие руководящие должности, смогут внести значительный вклад в развитие и управление гражданскими структурами. Их опыт принятия быстрых решений в условиях высокой неопределенности и управления командами в стрессовых ситуациях, дополненный системными управленческими знаниями может стать важным активом. В целом, выпускники программы могут стать не только эффективными руководителями, но и вдохновляющими лидерами, способными вести за собой команды к успеху», — добавил директор РАНХиГС Санкт-Петербург.

Он уточнил, что форма обучения очная, состоящая из 4 модулей. В межмодульный период предполагается использование дистанционных образовательных технологий для обратной связи с преподавателями и методической поддержки экспертами и специалистами.

В программу будут включены спортивный, культурный треки, семейные выходные, выездные мероприятия для знакомства с деятельностью общественных организаций, ведущих патриотическую работу с молодежью. Такие мероприятия будут носить и командообразующий характер.

«Важный обязательный этап – это стажировка в органах исполнительной власти и ведущих компаниях и организациях Псковской области. Итогом обучения станет разработка выпускных проектов под руководством команды педагогов и опытных наставников и их последующая защита перед компетентной комиссией экспертов. Преподаватели программы и наставники будут оказывать поддержку и сопровождать каждого слушателя. После успешного окончания обучения слушатели программы получат диплом о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление"», – заключил Андрей Хлутков.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.