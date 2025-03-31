Дизайнер псковского «Кабаре-бара»: Народ нужно развлекать

Каким образом команда «Кабаре-бара» в Пскове стремилась удивить жителей города, предложив им атмосферу, кардинально отличающуюся от привычного домашнего уюта, в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Дело Вкуса» рассказал дизайнер первого в Пскове «Кабаре-бара» в стиле рококо Александр Згурский.
Дизайнер подчеркнул важность оригинальных идей при оформлении общественных пространств, отметив, что каждое такое место должно удивлять и радовать посетителей.
«Во-первых, я всегда стараюсь действовать одному правилу, что наш псковский народ нужно всегда чем-то развлекать, чем-то удивлять. Взять любое общественное пространство, будь это кафе, ресторан, общественный зал, павильон, всегда нужна какая-то фишка», - отметил дизайнер.
По его словам, дома люди привыкли к спокойной обстановке, тогда как в «Кабаре-баре» гостей встречают яркие краски, нестандартная мебель и необычные декоративные элементы.
Отдельное внимание дизайнер уделил антикварной мебели, которая придает заведению особый шарм.
«Отдельное спасибо коллекции нашего директора, которую он просто даже из дома приносил нам, люстры потрясающие», - подчеркнул гость студии.
Он также объяснил происхождение термина «кабаре», рассказав, что этот формат заведений возник в Северной Европе, где люди искали новые вкусы и впечатления наряду с традиционными напитками, такими как пиво и вино.
В заключение Александр Згурский добавил, что уверен, что псковичей ждет нечто совершенно новое и неожиданное, ведь подобное заведение раньше в городе не существовало.