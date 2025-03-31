Общество

Дизайнер псковского «Кабаре-бара»: Народ нужно развлекать

Каким образом команда «Кабаре-бара» в Пскове стремилась удивить жителей города, предложив им атмосферу, кардинально отличающуюся от привычного домашнего уюта, в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Дело Вкуса» рассказал дизайнер первого в Пскове «Кабаре-бара» в стиле рококо Александр Згурский.

Дизайнер подчеркнул важность оригинальных идей при оформлении общественных пространств, отметив, что каждое такое место должно удивлять и радовать посетителей.

«Во-первых, я всегда стараюсь действовать одному правилу, что наш псковский народ нужно всегда чем-то развлекать, чем-то удивлять. Взять любое общественное пространство, будь это кафе, ресторан, общественный зал, павильон, всегда нужна какая-то фишка», - отметил дизайнер.

По его словам, дома люди привыкли к спокойной обстановке, тогда как в «Кабаре-баре» гостей встречают яркие краски, нестандартная мебель и необычные декоративные элементы.

«Когда человек приходит домой, он хочет отдохнуть. В его доме обычно царит спокойная атмосфера с нейтральными цветами. В нашем же случае, на примере "Кабаре", мы можем наблюдать множество ярких деталей: интересная мебель, сочные стены, оригинальные декорации, цветы и необычные статуэтки — всё это создаёт атмосферу, которая не оставит никого равнодушным», - рассказала Александр Згурский.

Отдельное внимание дизайнер уделил антикварной мебели, которая придает заведению особый шарм.

«Отдельное спасибо коллекции нашего директора, которую он просто даже из дома приносил нам, люстры потрясающие», - подчеркнул гость студии.

Он также объяснил происхождение термина «кабаре», рассказав, что этот формат заведений возник в Северной Европе, где люди искали новые вкусы и впечатления наряду с традиционными напитками, такими как пиво и вино.

«Именно название "кабаре", откуда это вообще произошло? Всё началось с Северной Европы, это Германия, люди там чаще всего употребляли пиво. Или южная, средняя часть, это Франция, Португалия, Испания, там чаще всего использовалось вино. Но люди всё равно хотели каких-то новых напитков, хотели пива, но как это сделать? И придумали как раз такие заведения - пабы, кабаре. В переводе с французского, «кабаре» — это кабак. В те времена это было чем-то выдающимся и удивительным для людей. Это было совершенно непривычно для культуры и традиций тех стран. И, можно сказать, мы также сделали это в Пскове. Совсем необычно, что здесь есть такое заведение. Этого никогда не было, мы решили удивить людей», - заявил дизайнер.

В заключение Александр Згурский добавил, что уверен, что псковичей ждет нечто совершенно новое и неожиданное, ведь подобное заведение раньше в городе не существовало.