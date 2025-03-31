Общество

231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе

231 человек, переживший Великую Отечественную войну, проживает на территории Псковского района, рассказала глава района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Среди них большую часть занимают несовершеннолетние узники. То есть это те, кто военное лихолетье пережил в детском возрасте, испытал ужасы, ссылки в концлагеря или был выслан с этой территории, угнан в трудовое рабство. Каждый из них делится своими воспоминаниями», - рассказала глава района.

Наталья Федорова отметила, что при вручении медалей к 80-летию Победы очень важно поговорить с каждым человеком. «Иногда не понимаешь, как люди пережили это и сохранили настолько трепетное отношение к своим родителям, к своей семье. Рассказывают с огромным волнением о каждом члене семьи, что, как, какая судьба. Рассказывают, сколько они трудились после военных лет. Я всегда их благодарю за то, что именно благодаря им страна так быстро встала с колен, восстановилась и достигла таких результатов. И при этом они сохранили оптимизм, какую-то даже своеобразную молодость. Нам надо брать с них пример», - заключила глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны стали почетными гражданами Псковского района. Высшую форму общественного признания и поощрения решением районного Собрания депутатов присудили двум людям: Зинаиде Косьяновой и Евгении Назаретской.