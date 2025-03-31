Общество

Судно для грузоперевозок на Талабские острова появится на балансе Псковского района

Судно для грузоперевозок на Талабские острова появится на балансе Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Готовность к началу сезона хорошая. Все капитаны обучены, все команды сформированы. Судно после зимнего хранения сейчас готовится к спуску на воду. Но понятно, что раньше, чем будет получено разрешение, стартовать никто не будет. Три судна у нас в строю. Сейчас изготавливается еще одно судно, но оно уже будет не для пассажирских перевозок, а для именно грузоперевозок и транспортных перевозок», - рассказала глава муниципалитета.

Наталья Федорова отметила, что в районе надеются на решение ряда проблем за счет появления нового судна.

«Надеемся, что будет решена проблема, в том числе, вывоза мусора с Талабских островов. Мы ведем очень активную работу с регоператором "Экогрупп", разрабатываем решения», - заключила глава района.