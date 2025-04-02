Общество

Избирательная комиссия уделяет много внимания работе со школьниками — Игорь Сопов

Избирательная комиссия Псковской области уделяет много внимания работе с будущими избирателями. Об этом председатель облизбиркома Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Избирательная комиссия уделяет много внимания работе с молодыми, будущими избирателями. У нас несколько целей. Первая: привлечение молодых людей в ряды избирательной системы. Сначала, если возраст позволяет, в качестве волонтера. В дальнейшем – в качестве членов избирательных комиссий, нам это очень важно. Второе: мы должны показать нашему молодому поколению, что выборы - это важно, на выборы ходить необходимо, от выборов зависит их будущее. Это очень важные моменты», — сказал Игорь Сопов.

В течение последних пяти лет Избирательная комиссия Псковской области проводила Всероссийский форум молодежных избирательных комиссий. В последние два года мероприятие вышло на международный уровень, на форум приезжали студенты из Республики Беларусь.

«В этом году мы сосредоточимся на работе со школьниками, потому что именно оттуда мы черпаем свой кадровый потенциал. Мы хотим более активно начать работать с ребятами из девятого и десятого классов. Это полезно и им, и нам, так как волонтерский опыт позволит им получить большое количество важных для будущего знакомств и баллы для дальнейшего поступления», — уточнил Игорь Сопов.