Общество

Пскович Владимир Андреев снят с должности начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Бывший заместитель начальника УМВД России по Псковской области генерал-лейтенант Владимир Андреев закрытым указом президента РФ №194 от 1 апреля снят с должности начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю, соответствующий документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: ГУ УМВД России по Краснодарскому краю

Напомним, 2 апреля 2019 года Владимира Андреева назначили руководителем ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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Ранее он работал в должности начальника УМВД России по Тверской области. Напомним, с 1 апреля его сменил на данном посту Петр Пырх, который многие годы работал в органах УМВД по Псковской области, в том числе в должности замначальника областного УМВД.

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Владимир Андреев родился в 1961 году в Псковской области. Выпускник юридического факультета Ленинградского высшего военного училища МВД СССР. Начинал службу в полиции родного региона, сделав карьеру от рядового сотрудника до заместителя главы УМВД по Псковской области - начальника полиции. Указом президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года был назначен на должность начальника управления МВД России по Тверской области.