Общество

Парта «Тройка»

В России 1 апреля – традиционный день старта приема заявлений на зачисление в школу. В этом году к привычным правилам добавилось еще одно: дети мигрантов могут быть оформлены только после успешного прохождения тестирования на знание русского языка. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера выяснила, как в регионе готова к новшеству система образования, где проходит тестирование, какие задания нужно выполнить для получения заветной «тройки» по русскому и что будет с несовершеннолетними иностранцами, уже сидящими за партами местных школ.

Мигранты-олимпиадники

О том, что в Госдуме разрабатывается закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка, Псковская Лента Новостей сообщала в ноябре, в том числе, писали мы и про риски, которые потенциально может получить общество от нововведения.

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Принятие закона было стремительно. К 1 апреля, когда начинается подача заявлений на зачисление детей в образовательные учреждения, и закон принят, и система тестирования разработана.

Как рассказали в правительстве Псковской области, в регионе уже появились пункты проведения тестирования, созданы они на базе школ. По одному пункту приходится на каждый небольшой муниципалитет, по два – на Псков и Великие Луки. В областном центре это школа №11 и лицей №10, в южной столице – школы №5 и №16.

Анна Михайлова, директор средней общеобразовательной школы №11, стоящей в Пскове на улице Советской, говорит, что ее школа была выбрана по очень простой причине. Здесь уже проводят ОГЭ, поэтому учреждение оборудовано видеонаблюдением, использование которого обязательно и при тестировании детей мигрантов.

Конкретно в эту школу ежегодно поступают два-три ребенка с иностранным гражданством. Не всегда это первоклассники и не всегда выходцы детей из Средней Азии. В Псковской области с недавних пор появилась довольно большая группа детей русскоязычных переселенцев из Прибалтики. Правда, и в этих случаях с русским языком не все бывает в порядке.

«Хорошо, если ребенок учился в русскоязычной школе, но в Латвии они платные, не все семьи могут себе позволить, - делится Анна Михайлова наблюдениями. - Все зависит от среды, в которой растет ребенок. Если семья заинтересована, чтобы ребенок знал русский язык, он будет его знать. У нас учились дети, которые приезжали из Армении и побеждали в олимпиадах по русскому языку. Не было пока ситуаций, чтобы дети совсем не говорили по-русски, к тому же, в школе дети быстро его осваивают в общении со сверстниками и в игре».

В Псковской области сейчас официально (а ребенка без неофициального статуса родители в школу записываться не поведут) живут 487 несовершеннолетних иностранца. Из них 71 человек с разрешением на временное проживание, с видом на жительство – 150, на миграционном учете – 266, эти дети еще не получили конкретный правовой статус. Данные предоставлены Псковской Ленте Новостей пресс-службой УМВД России по Псковской области.

Тех детей мигрантов, кто уже учится в российских школах, тестирование не коснется. Проходить его обязаны только ученики, вновь поступающие на обучение.

«В Псковской области не зафиксировано случаев нарушения образовательного процесса из-за недостаточного знания русского языка кем-то из учеников», - заверяет в спокойной обстановке во вверенных школах председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Библиотекарь одной из псковских школ (имя и номер учреждения она попросила не называть) рассказывает, что дети мигрантов с большой охотой участвуют в школьных активностях и не доставляют проблем педагогам своим поведением.

«В основном они тихие, думаю, за счет традиций, которые предписывают уважение к взрослым и не предполагают оспаривание методов воспитания, - полагает работница школы. - Так что пока другой ребенок ленится и тупит в телефоне, эти дети участвуют в конкурсах, акциях, в выставках. Особенно, если они связаны с демонстрацией национальной идентичности, такие ученики любят рассказывать свою историю, о своих традициях, они этим гордятся».

Как ЕГЭ

Теперь, чтобы попасть за школьную парту, детям мигрантов придется доказать, что и общую для россиян идентичность они понимают и воспринимают через государственный язык.

По регламенту, в школе после подачи заявления от мигранта на зачисление ребенка в школу в течение пяти дней должны проверить комплектность документов, еще 25 дней отводится на проверку их достоверности. После этого будет выписано направление на тестирование. Для каждого класса свои задания, разработаны они в Рособрнадзоре.

Министр просвещения Сергей Кравцов 4 марта подписал приказ о порядке тестирования, с которым ознакомилась Псковская Лента Новостей. Экзаменует юных мигрантов комиссия в составе не менее трех педагогов. Проверка знаний проходит в устной и письменной форме и только для будущих первоклассников – исключительно в устной. Аудиоаппаратура должна фиксировать все устные ответы, видео – полностью процедуру. Все длится не более 80 минут.

Проходящему тест запрещено пользоваться подсказками комиссии или других сдающих, телефоном, диктофоном, фотоаппаратом или видеокамерой, вычислительной техникой, справочниками и личными заметками. Результаты теста нарушителя аннулируются.

Как и на ЕГЭ, несогласные с результатами могут подать апелляцию. Повторное тестирование (обязательно с другими вариантами вопросов) возможно не ранее, чем через три месяца.

Из чего состоит тест? Например, будущий первоклассник должен повторить произнесенное педагогом предложение из пяти-шести слов. Понять высказывание из двух предложений на бытовую тему. Понять диалог из двух предложений и ответить на два вопроса по нему. После прослушивания художественного текста на 20 слов ответить на вопросы по нему с опорой на рисунки. В блоке с проверкой навыков говорения на русском языке тестируемый должен участвовать в диалоге, составлять предложения из услышанных слов, составить текст с опорой на сюжетные рисунки, пересказать содержание услышанного текста на 20 слов. Проверяется владение лексикой и грамматикой языка, на котором предстоит учиться в школе: нужно пользоваться словами из часто употребляемых в быту тематических групп (например, называть членов семьи, цвета, времена года), подбирать к предложенным слова с противоположным значением, подбирать не менее двух признаков названного педагогом предмета (допустим, сказать, что мячик на картинке красный и круглый).

Пример заданий для будущих первоклассников.

По мере увеличения нумерации класса, куда хочет поступить ребенок, число заданий увеличивается, и они усложняются. Так, с будущих девятиклассников, среди прочего, требуют понимать, к какому стилю относится текст, уметь самостоятельно составлять тексты разных стилей, писать короткие изложения и сочинения, распознавать в чужой речи и использовать в своей разные типы предложений, правильно ставить тире между подлежащим и сказуемым, расставлять запятые при использовании междометий, вводных конструкций, однородных членов. А еще «понимать роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения».

Пример заданий для поступающих в девятый класс.

Во время разработки параметров тестирования бурное обсуждение и даже неприятие вызвали критерии оценивания. За каждое верно выполненное задание тестируемые получают баллы. Первоначально Рособрнадзор планировал поставить планку в 30% от максимально возможно результата, чтобы считать тест успешно пройденным. В феврале председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такой подход «девальвацией норм закона».

Окончательный приказ об оценивании детей мигрантов за подписью руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева вышел 5 марта: «Определить минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, – 3 балла». При этом, отдельные баллы за каждое задание остались, в демонстрационных вариантах заданий они названы «первичными». По всей видимости, результат теста будут переводить в более привычную старшему поколению пятибалльную систему. Уровень владения русским языком оценивается как «достаточный для освоения образовательных программ» или «недостаточный», то есть по системе зачет/незачет, но с выставлением баллов за каждое задание и итоговой оценки.

Для зачисления в российскую школу достаточно оказаться троечником по русскому языку, каких полно и среди коренных носителей.

Критериев перевода из одной системы в другую в открытом доступе отыскать не удалось. Возможно, на «тройку» планку подняли немногим выше предполагавшихся первоначально 30%.

Судя по всему, государство взялось за переформатирование миграционной политики, вызывающей регулярную обоснованную критику. Бороться нужно не только и не столько с нелегальной миграцией. Неудобство коренным доставляет, преимущественно, миграция легальная, нежелание и неумение приезжих интегрироваться в общее культурное пространство, созданное народами России.

Помочь с этим должна новая структура в составе МВД. На следующий день после введения обязательного теста в школах, то есть 2 апреля, президент Владимир Путин трансформировал Главное управление по вопросам миграции, на его месте образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее возглавил выходец из прокуратуры Андрей Кикоть в статусе первого заместителя министра внутренних дел, что подчеркивает важность нового подразделения. Перед подразделением поставлена задача, в том числе, по содействию интеграции иностранцев в российское общество.

Очевидно, что в ближайшее время нас ждет еще много нововведений в животрепещущей сфере миграционной политики. Коренное население к ним давно готово.

Юлия Магера