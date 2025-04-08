Общество

Игорь Дитрих: Процент охвата децентрализацией, к сожалению, мал

За первые три месяца 2025 года ситуация с прохождением населением Псковской области диспансеризации меняется в лучшую сторону. Таким мнением поделился бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

«Система медицинской профилактики имеет огромное значение в здоровье человека, прежде всего в профилактике, в раннем выявлении, в защите от определенных заболеваний. Такая система существует. Можно сказать, что более действенна она у детского населения. Там вся прививочная работа, осмотры детей в определенном возрасте, определенные перечни исследований. И она выполняется практически на сто процентов. У взрослого населения такое тоже существует - это профосмотры, диспансеризация, раннее выявление онкологических заболеваний», – сказал Игорь Дитрих.

Он отметил, что проблемы в сфере медицинской профилактики в Псковской области присутствуют.

«Проблемы, к сожалению, есть. И по прошлому году, и это не тайна, мы видим, что процент охвата децентрализацией, к сожалению, мал. И в некоторых районах цифра меньше 10%. Я знаю, что в здравоохранении огромная работа проводилась по итогам диспансеризации в прошлом году. За первые три месяца ситуация меняется в лучшую сторону. Ну а по итогам посмотрим», – добавил Игорь Дитрих.

Бывший врач-хирург также выразил надежду, что в текущем году ситуация с вторичным этапом диспансеризации улучшится.