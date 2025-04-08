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Общество

Анастасия Повторейко о принятых на минувшей сессии законопроектах и молодежной политике

09.04.2025 09:36|ПсковКомментариев: 0

Минувшую 43-ю сессию Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва можно считать социальной. Принят закон о предоставлении земли многодетным семьям. Депутаты поддержали инициативы коллег из Хабаровского края и Архангельской области по поводу пенсионных прав работников дополнительного образования и размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет. Подробнее о принятых законопроектах и развитии молодежной политики в регионе рассказала депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. 

 

— Анастасия Викторовна, минувшая сессия была очень насыщенной, массу вопросов рассмотрели. Можно сказать, что она была социальной, что очень важно и делает ее актуальной для большого количества числа жителей нашего региона. Скажите нам, пожалуйста, какие бы вы вопросы выделили как наиболее важные?

— Действительно, последняя сессия отличалась социальной направленностью. Мы всегда работаем в социальном направлении, но эта сессия, как никогда, была значимая, в том числе и для обычных людей, для наших избирателей. Одной из важнейших социально-ориентированных мер стало принятие закона о земле для многодетных. Постановление внес губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Это изменение позволит выработать единый подход к практике применения законодательства Псковской области при предоставлении мер социальной поддержки.

Самый главный и перспективный вопрос из прозвучавших при обсуждении - вопрос очередности решения по предоставлению мер социальной поддержки семьям с тремя и более детьми. Изменения, которые мы внесли, однозначно должны положительно сказаться на общей текущей ситуации. Тем более в связи с тем, что сейчас комитет по социальной защите Псковской области присоединяет к себе территориальные отделы. Это значимо отразится на процессе упрощения порядка предоставления. Для основных потребителей, это многодетные семьи, это однозначно позитивно. Тем более мы заинтересованы в том, чтобы эти семьи оставались в регионе, продолжали жить и работать.

Также мы рассмотрели хорошие предложения от наших коллег из Законодательной думы Хабаровского края и Архангельского областного Собрания. Одно из них нацелено на восстановление справедливости. Это вопрос в отношении досрочной пенсии педагогов дополнительного образования. Здесь даже дискуссии неуместны. И, конечно, наше решение было единогласным, потому что педагоги, работники дополнительного образования, начавшие трудовую деятельность после 1985 года, на удивление, не имели права выхода на пенсию досрочно. Это, конечно, как минимум несправедливо. Инициатива хорошая, рабочая. Надо повышать статус всех категорий педагогов. Надеюсь, что к нашей совместной уже инициативе прислушаются.

— Это решение уже принято?

— Это пока обращение. Порядок таков, что законодательное Собрание или Дума в данной ситуации вышли с предложением, все регионы поддерживают. Затем обращение выходит на более высокий уровень. В отношении декретных выплат то же самое. Это обращение Архангельского областного Собрания к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Алексеевне Голиковой о необходимости увеличения размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Действительно, мера однозначно необходима.

Это предложение конкретное, с позиции предложений всегда рассматриваю, насколько они конкретно выверенные, вот это именно такой пример. Оно предлагает увеличение минимального размера этого пособия до минимального размера оплаты труда с учетом районных коэффициентов. Мера однозначно справедливая, потому что это уязвимая категория населения. Это также положительно может повлиять на демографию. Конечно, мы должны любыми способами нашу демографическую ситуацию улучшать. Мера как минимум необходимая и позволит, я надеюсь, не бояться заводить трех и более детей.

— Эта мера, несомненно, может поспособствовать решению завести детей и в благополучных семьях, это тоже важный вопрос.

— Да, абсолютно верно. Конечно же, на сессии рассмотрели и вопросы молодежной политики. Молодежная политика в нашем регионе развивается достаточно стремительно. У нас есть Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Все, что касается молодежной политики, лично я всегда принимаю в хорошем смысле, потому что понимаю, что этот процесс однозначно надо поддерживать. Любая инициатива в молодом возрасте, особенно организованная, направленная, конечно, требует поддержки общества в целом и законодательных органов точно. Проект, который был внесен губернатором Псковской области, предусматривает актуализацию разграничения полномочий органов государственной власти в сфере молодежной политики. Даже на нашем комитете, например, присутствие представителей Молодежного парламента чувствуется. Они со знанием дела задают вопросы, участвуют в работе. У меня есть также помощник из Молодежного парламента.

Так, комитет по молодежной политике Псковской области непосредственно наделяется полномочиями по оказанию консультативной, методической, информационной поддержки молодых граждан по вопросам создания и обеспечения функционеров молодежных общественных объединений. Ведь, действительно, их не так мало, как нам кажется. Они все социально ориентированы, но они требуют урегулирования. Ребята из Молодежного парламента задавали вопросы в отношении деятельности некоммерческих организаций, направленных на молодежь, с участием молодежных сообществ.

Молодежь — это наше будущее, которое соединяет аналитические, методологические возможности. Ребята думают, излагают свои идеи не просто на словах, но и на деле, они могут выходить с проектами, проектами очень интересных решений. 

Беседовал Артем Татаренко 

Пресс-портрет
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы
Источник: Псковская Лента Новостей
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