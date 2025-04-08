Общество

В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов

В Пскове ведется активная работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову Роман Чуркин во время брифинга в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Ведется работа с ветеранами и с родственникам, так как они являются теми слабозащищенными людьми. Работа ведется в Пскове и в области и будет продолжаться. Главная рекомендация: не оставлять их одних», – посоветовал Роман Чуркин.

Напомним, в честь празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области несколько тысяч человек получат федеральные и региональные выплаты. Как правило, в это время, к сожалению, активизируются мошенники.