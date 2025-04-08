Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить штраф за выброшенных животных в 10 раз

Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Согласно действующему законодательству несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.

«Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раз, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан», — сказал Колунов.

По словам парламентария, сегодня зафиксировано немало случаев, когда «нерадивые хозяева» бросают животных на улице, пишет РИА Новости.

«Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными», — отметил он.

Колунов добавил, что сегодняшней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.

Напомним, ранее на дорогу в деревне Череха неизвестные выбросили двух новорожденных котят.