Денис Поздняков покинул пост замглавы Псковского района

Заместитель главы Псковского района Денис Поздняков покинул пост, сообщила глава района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
«Денис Поздняков уволился по собственному желанию», - уточнила глава района.
Напомним, Дениса Позднякова представили депутатам Псковского районного Собрания на сессии 4 февраля.
Одним из первых вызовов для нового заместителя стала авария в деревне Писковичи Псковского района, где велись противоаварийные работы на канализационном коллекторе. Денис Поздняков координировал работу и оказывал специалистам всю необходимую помощь.