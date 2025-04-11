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Александр Козловский: Без комплекса мер тяжело найти граждан, выбрасывающих животных на улицу

Необходимо ужесточать меры воздействия на тех, кто недолжным образом обращается со своими питомцами, заявил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предложение депутата Госдумы Сергея Колунова увеличить в 10 раз размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных.

«Конечно, любые инициативы, связанные с этим, я поддерживаю. Я хотел бы еще раз поговорить о том, что необходим комплекс мер, потому что после того, как повысят эти штрафы, каким образом их будут применять? Необходимо собрать статистику о тех штрафах, которые сейчас действуют, сколько было наказано людей, сколько людей оплатили эти штрафы и вообще нашли ли этих людей, которые выбрасывают животных. У меня это вызывает большие сомнения. На сегодняшний день без комплекса мероприятий тяжело будет идентифицировать тех граждан, которые выбросили своих питомцев куда-то на улицу. Может, в городах это еще можно как-то сделать. Там все, вроде как, на виду, однако люди друг друга не знают. Оставили животное. Где этот человек живет? Мне кажется, тяжело будет найти», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что неоднократно предлагал варианты решения данной проблемы, исходя из опыта западноевропейских стран, где домашние животные под более серьезным надзором.

«Я уже предлагал. Необходимо посмотреть на опыт западноевропейских стран, где животных обязательно чипируют, есть обязательный учет вязки животных, чтобы не было случаев, когда котенок, щенок или же взрослая собака оказывается на улице и его невозможно идентифицировать. Поэтому, мне кажется, без комплексного подхода тяжело будет осуществлять применение практики штрафов. Ну а так, конечно, как одну из мер я, конечно, поддерживаю. Эта мера должна быть действительно действенна, она должна бить по карману. Наверное, если человек не понимает и у него в голове ничего не щелкает, когда он производит эти действия, тогда он должен за это платить. Мало того, что штрафовать, так еще и обязать его платить за содержание этого животного в питомнике», – предложил Александр Козловский.

Депутат уточнил, что проблема является одной из актуальных, так как периодически в стране фиксируются случаи нападения бездомных животных на людей, что иногда заканчивается трагически.

«Мы же с вами каждый день находимся на улице и видим всех бездомных животных. Это вообще, мне кажется, недопустимо. Во-первых, жалко самих животных, что они голодают, за ними никто не ухаживает. С другой стороны, это угроза людям, не только детям, но и взрослым. Мы каждый год фиксируем случаи нападения бездомных животных на людей, и это заканчивается зачастую очень плачевно», – заключил Александр Козловский.

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