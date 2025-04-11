Общество

Полуфиналистки фестиваля «Миссис Великие Луки» посетили мастер-класс по астрологии

Полуфиналистки пятого сезона фестиваля «Миссис Великие Луки» приняли участие в мастер-классе по астрологии, который провела Валерия Исламова — обладательница титулов Гран-при «Миссис Великие Луки 2023» и «Миссис народная краса 2023», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты.

Фото здесь и далее: Дарья Захарова

Во время встречи участницы узнали больше о фестивале, его миссии и целях, а также имели возможность задать интересующие их вопросы.

Кроме этого, в продолжение встречи участницы смогли пообщаться с королевами и услышать их истории.

«Получилась теплая встреча за чашечкой чая в кругу новых друзей. Это была первая встреча участниц в юбилейном пятом сезоне», - рассказали организаторы.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет в пятый раз в Доме культуры Ленинского комсомола 8 июня.