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Общество

Полуфиналистки фестиваля «Миссис Великие Луки» посетили мастер-класс по астрологии

11.04.2025 15:13|ПсковКомментариев: 0

Полуфиналистки пятого сезона фестиваля «Миссис Великие Луки» приняли участие в мастер-классе по астрологии, который провела Валерия Исламова — обладательница титулов Гран-при «Миссис Великие Луки 2023» и «Миссис народная краса 2023», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля красоты. 

Фото здесь и далее: Дарья Захарова

Во время встречи участницы узнали больше о фестивале, его миссии и целях, а также имели возможность задать интересующие их вопросы.

 

Кроме этого, в продолжение встречи участницы смогли пообщаться с королевами и услышать их истории. 

 

«Получилась теплая встреча за чашечкой чая в кругу новых друзей. Это была первая встреча участниц в юбилейном пятом сезоне», - рассказали организаторы.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет в пятый раз в Доме культуры Ленинского комсомола 8 июня.
 
Источник: Псковская Лента Новостей
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