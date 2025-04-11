Общество

Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент

В год 80-летия Великой Победы Псковская область по традиции присоединится к международной акции «Георгиевская лента». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В период с 24 апреля до 9 мая на территории региона раздадут около 100 тысяч георгиевских лент — это один из основных символов Воинской славы России. В настоящее время ведется набор волонтеров для участия в мероприятиях. Организатором акции в регионе выступает комитет по молодежной политике Псковской области совместно с Центром молодежи и общественных инициатив.

«Георгиевская ленточка» — это всероссийский патриотический проект, направленный на сохранение исторической памяти. Акция объединяет миллионы людей, которые носят ленточку как символ уважения к героям и ветеранам. Акция «Георгиевская лента» впервые прошла в марте 2005 года. В общей сложности в рамках акции ежегодно раздается около 20 миллионов лент

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение является данью памяти героям всех поколений — от тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, до современников, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Оно подчеркивает связь времен и незыблемую ценность патриотизма и защиты Отечества.