Общество

В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы

В Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва подвели итоги XXVII городской историко-краеведческой олимпиады школьников «Победа – значит, торжествует жизнь!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото: Централизованная библиотечная система Пскова

Перед началом церемонии награждения с приветственными словами к победителям Олимпиады обратились депутат Псковской городской Думы, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, член жюри олимпиады Татьяна Пасман и профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, председатель жюри олимпиады Анатолий Филимонов.

Победителям олимпиады были вручены дипломы и благодарности, заверенные управлением культуры и управлением образования администрации г. Пскова.

В качестве призов победители олимпиады получили флеш-накопители и книги.

Для участников этого праздничного мероприятия и к 80-летию Великой Победы в библиотеке развернута выставка книг «Псков и Псковский край в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В честь победителей олимпиады прозвучали музыкальные поздравления от учащихся Детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусоргского (преподаватель Ольга Кузина).

В библиотеке напомнили, олимпиада проходила в три этапа с 1 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года, в ней участвовали средние общеобразовательные школы и лицеи Пскова. На третьем, решающем этапе олимпиады, участники должны были самостоятельно выполнить задание на выбор: создать буклет, игру или электронную презентацию, посвящённые личностям или событиям, связанным с Великой Отечественной войной. При этом они имели возможность пользоваться книгами из фонда Историко-краеведческой библиотеки Пскова.

В итоге псковские школьники создали игру, викторину, четыре буклета и четыре презентации.

Победителем олимпиады стала автор настольной игры «Памятники партизанской славы на Псковской земле» Ксения Свирина из 10 «А» класса Многопрофильного правового лицея № 8.

Диплом второй степени получили Фёдор Петров из 8 «Б» класса школы № 1 им. Л. М. Поземского и Александра Теплякова из 11 класса школы № 11.

Дипломы третьей степени были вручены Захару Болоболову из 9 «Б» класса школы № 1 им. Л. М. Поземского, Ивановой Ксении из 10 класса школы № 12 и Ларионову Даниилу из 9 «А» класса школы № 13.

Дипломы участников получили Иван Баженов и Арсений Григорьев из 8 «Б» класса школы № 1, а также Ольга Милькевич из 8 «Б» класса гимназии № 29 и Иван Петухов из 9 «А» класса школы № 13.