Общество

Татьяну Победову вновь избрали главой профсоюза госучреждений в Псковской области

Татьяну Победову вновь избрали председателем Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с отчетно-выборной конференции отраслевого профсоюза, которая проходит сегодня, 16 апреля, в псковском Доме профсоюзов.

Татьяна Победова поблагодарила всех присутствующих за оказанное доверие

«Я всех вас с радостью приветствую в этом зале, желаю нам всем успешной работы. Не буду много говорить, я думаю, что надо начинать, а после обсуждения основного доклада мы, наверное, подискутируем, что удалось, что не удалось за эти пять лет. Всем нам успешной и благотворной работы», - выступил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Напомним, в рамках конференции произойдёт награждение профсоюзных активистов, а также заседание первого областного комитета профсоюза госучреждений и общественного обслуживания.

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Ранее Татьяну Победову избирали председателем Псковской областной общественной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания на пятилетний срок полномочий в 2021 году.