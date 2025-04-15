Общество

Работу псковского профсоюза госслужащих за 2021–2025 годы признали удовлетворительной

Работу профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания в Псковской области за отчетный период 2021–2025 годов признали удовлетворительной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такое решение приняли на очередной отчетно-выборной конференции организации Общероссийского профсоюза работников государственных организаций и общественного обслуживания 16 апреля в псковском Доме профсоюзов.

Состав комиссии признал работу профсоюза удовлетворительной единогласно.

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Напомним, что сегодня в Пскове проходит отчетно-выборная конференция, посвященная подведению итогов работы профсоюза работников государственных организаций и общественного обслуживания. Также был избран председатель отраслевой организации профсоюза на очередной срок полномочий.