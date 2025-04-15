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Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения), посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Пскове 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Перед началом конференции воспроизвели приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Дорогие друзья, рад приветствовать вас на юбилейной международной научно-практической конференции "История, архивы и общество". Это важное событие в жизни нашего региона, но интерес к нему выходит далеко за пределы Псковской области. В этом году в конференции принимают участие более 150 специалистов из 18 субъектов России, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Гагаузии», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что 2025 год указом президента объявлен Годом защитника Отечества, поэтому особое внимание уделяется истории Великой Отечественной войны.

«Объективные знания об этом периоде важны и для государства, и для общества, и для каждого гражданина всех стран, которые внесли свой вклад в разгром гитлеровской Германии. Мы видим, как сегодня пытаются исказить исторические факты и даже обелить нацистских преступников. Это опасная практика, которая размывает у людей понятие добра и зла, приводит к тяжелым геополитическим последствиям, поэтому работа историков, архивистов, ученых, преподавателей вузов и школьных учителей сегодня приобретает особое значение. Наша задача – общими усилиями защитить нашу историю и культуру, сохранить память о героических страницах прошлого. Именно эти задачи стоят перед конференцией. Уважаемые коллеги, желаю вам плодотворной работы, интересных профессиональных дискуссий, новых впечатлений и всего самого доброго», - заключил глава региона.

В начале конференции состоялась презентация материалов международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», а также презентация альманаха «Жертвы во имя Великой Победы: героизм студентов, преподавателей и ученых в годы Великой Отечественной войны».

На конференции планируются выступления со следующими докладами:

«День 9 мая 1945 года в Псковском крае». Спикер: профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Анатолий Филимонов;

«Фальсификация истории Великой Отечественной войны: проявления и последствия». Спикер: профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, доцент Григорий Ланской;

«Документы о вкладе ученых в Победу в Великой Отечественной войне в фондах архива Российской академии наук». Спикер: кандидат исторических наук, заместитель директора по науке архива Российской академии наук Надежда Осипова;

«Механизмы геноцида: нацистский оккупационный режим на территории Псковской области в 1941–1944 гг.». Спикер: председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук директор Псковского политехнического колледжа Александр Седунов;

«Лагеря для военнопленных Пскова: люди и судьбы». Спикер: директор государственного архива Псковской области, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Исакова.

«Солдаты Победы: история войны в судьбах и лицах». Спикер: главный редактор Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

Затем состоится заседание Молодежного клуба при отделении Российского исторического общества в Псковской области в здании Псковского государственного университета на улице Леона Поземского, дом №6. Его проведет старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева.