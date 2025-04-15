Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения), посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Пскове 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Перед началом конференции воспроизвели приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Дорогие друзья, рад приветствовать вас на юбилейной международной научно-практической конференции "История, архивы и общество". Это важное событие в жизни нашего региона, но интерес к нему выходит далеко за пределы Псковской области. В этом году в конференции принимают участие более 150 специалистов из 18 субъектов России, а также из Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Гагаузии», - рассказал губернатор.
Михаил Ведерников напомнил, что 2025 год указом президента объявлен Годом защитника Отечества, поэтому особое внимание уделяется истории Великой Отечественной войны.
В начале конференции состоялась презентация материалов международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», а также презентация альманаха «Жертвы во имя Великой Победы: героизм студентов, преподавателей и ученых в годы Великой Отечественной войны».
На конференции планируются выступления со следующими докладами:
«День 9 мая 1945 года в Псковском крае». Спикер: профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета, кандидат исторических наук Анатолий Филимонов;
«Фальсификация истории Великой Отечественной войны: проявления и последствия». Спикер: профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, доцент Григорий Ланской;
«Документы о вкладе ученых в Победу в Великой Отечественной войне в фондах архива Российской академии наук». Спикер: кандидат исторических наук, заместитель директора по науке архива Российской академии наук Надежда Осипова;
«Механизмы геноцида: нацистский оккупационный режим на территории Псковской области в 1941–1944 гг.». Спикер: председатель Общественной палаты Псковской области, доктор исторических наук директор Псковского политехнического колледжа Александр Седунов;
«Лагеря для военнопленных Пскова: люди и судьбы». Спикер: директор государственного архива Псковской области, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Псковской области, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Исакова.
«Солдаты Победы: история войны в судьбах и лицах». Спикер: главный редактор Псковской областной историко-документальной книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.
Затем состоится заседание Молодежного клуба при отделении Российского исторического общества в Псковской области в здании Псковского государственного университета на улице Леона Поземского, дом №6. Его проведет старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Надежда Васильева.