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«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО

17.04.2025 12:26|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись второго выпуска программы «ПЛН в лицах», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 апреля. Гостем стал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM» «На пятой передаче» Денис Бахтин.

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Он рассказал, как оказался в Псковской Ленте Новостей и какую роль она занимает в его жизни. Ведущий - Олег Добрынин. 

Серия программ, приуроченная к 25-летию Псковской Ленты Новостей, рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.

Источник: Псковская Лента Новостей
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