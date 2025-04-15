Общество

«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись второго выпуска программы «ПЛН в лицах», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 апреля. Гостем стал блогер ПЛН, ведущий программы «ПЛН FM» «На пятой передаче» Денис Бахтин.

Он рассказал, как оказался в Псковской Ленте Новостей и какую роль она занимает в его жизни. Ведущий - Олег Добрынин.

Серия программ, приуроченная к 25-летию Псковской Ленты Новостей, рассказывает о людях, которые в разные годы там работали, и о том, как вместе с ними менялось это электронное периодическое издание.