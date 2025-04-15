Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю

Ветераны Великой Отечественной войны – живая связь с героическим прошлым страны, пример мужества, стойкости и патриотизма для всех поколений россиян, заявил глава Великих Лук Николай Козловский, комментируя решение присвоить звание «Почётный гражданин города Великие Луки» семи ветеранам в связи с празднованием 80-летия Великой Победы.

Фото: Великолукская городская Дума

«Хочу особо подчеркнуть: 80-летие Победы – это большое событие для нашей страны, для всех нас, и то, что мы сегодня имеем возможность присвоить это почётное звание нашим ветеранам, нашим великолучанам – это ещё раз позволяет всем нам выразить слова признательности и благодарности всем жителям нашего города, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто трудился в тылу, кто ковал нашу Великую Победу. Поэтому сегодняшнее решение Думы – наш общий долг перед теми, кто прошёл через суровые испытания войны и подарил нам возможность жить на родной земле, говорить на родном языке и трудиться на благо своего Отечества», - написал Николай Козловский в своем Telegram-канале.