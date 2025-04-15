Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю

Ветераны Великой Отечественной войны – живая связь с героическим прошлым страны, пример мужества, стойкости и патриотизма для всех поколений россиян, заявил глава Великих Лук Николай Козловский, комментируя решение присвоить звание «Почётный гражданин города Великие Луки» семи ветеранам в связи с празднованием 80-летия Великой Победы.
Фото: Великолукская городская Дума
Почётное звание присвоено: Марии Сизовой; Ивану Вишневу; Пётру Веденееву; Семёну Линейкину; Антонине Ивановской; Любови Платовой; Евгению Кудряшову.
«Мы продолжаем и будем продолжать работу над тем, чтобы город воинской славы Великие Луки всегда оставался городом, помнящим свои корни, своих героев, свою историю», - заключил глава Великих Лук.