Депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева о своем первом выезде в округ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк». Депутат Псковской городской Думы по округу №5 Анна Дмитриева поделилась своими впечатлениями от встреч с ветеранам в рамках празднования 80-летия Победы, а также рассказала о своем первом выезде в округ в роли депутата и ответила, какие преимущества получил Псков от передачи земель Минобороны в муниципальное пользование. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
- По поручению президента ветеранам Великой Отечественной и лицам, причисленным к этой категории, власти различных уровней вручают юбилейные медали. В этом процессе участвуют депутаты Псковской городской Думы, участвуете и вы. Как воспринимают ваши визиты ветераны? Как проходит или проходил этот процесс?
- Лучше всего узнать, как ветераны относятся к нашим визитам, у них самих. Однако, что касается меня, я, как и всегда, была поражена тем, какие замечательные и невероятно красивые люди - наши ветераны. Мы, депутаты Псковской городской Думы, вручали юбилейные медали в основном категории «малолетние узники». Это люди, которые в свое время были лишены детства. Это чувство страха, ужаса на уровне подсознания, наверное, должно было их изнутри разрушать и ломать их жизнь. Но настолько светлых, добрых, жизнелюбивых людей я не встречала. Хотя они и встречали нас, опираясь на трости и ходунки, их красота и подготовка к встрече поражает. Даже те, кто был не в состоянии передвигаться самостоятельно, остался без зрения или слуха, были настолько счастливы и благодарны, что мы смогли увидеть их улыбки и услышать слова благодарности. Вероятно, именно этот запас прочности, который они сохранили, позволяет им жить нормальной полноценной жизнью, а не разрушает их из-за отсутствия детства. Конечно же, они задавали вопросы, и иногда удавалось сразу же решать их проблемы в ручном режиме. Необходимо было предоставить специальную обувь и обеспечить социальное обслуживание. Вот такие вопросы возникали. Мы обнаружили много людей, которые по разным причинам были вынуждены переехать. Кто-то из них переехал с детьми, кто-то — по другим причинам. Но мы постарались найти всех, кого смогли, даже в Санкт-Петербурге и по другим адресам. Тем не менее мы доезжали, поздравляли, вручали. Они очень гордо носят эту медаль. Рассказывали, что у них уже пятая юбилейная медаль. Я говорю: «Ну, надо, чтобы была и шестая». У них есть замечательный потенциал к жизни. Именно к нормальной, полноценной, красивой жизни.
- В вашей семье есть герой, которого вы вспоминаете? Как храните его память? Как передаете детям своим?
- В моей семье таких героев два. Это мой прадед со стороны моей мамы, Даниил Александрович Курочкин. К сожалению, так сложилась его судьба, что он, будучи музыкантом Тульского симфонического оркестра, в 1937 году был репрессирован и в 1943 в составе штрафных батальонов был выброшен под Курскую дугу. Тем не менее он воевал, был награжден неоднократно и даже написал гимн своему мотострелковому соединению, о чем есть соответствующие записи в архивах, которые мы нашли. Моя дочь, Екатерина, озадачилась этим делом. Сейчас много создаётся сайтов, платформ памяти, и она нашла документы и уникальные фотографии прадеда, выписки из полковых документов о нём, и это очень ценно. До сих пор у меня хранится его подарок, собственноручно написанные ноты. Он поздравляет меня с окончанием учебного года в музыкальной школе. Это было, когда я ещё училась в школе. Гордится мной. Мне это очень приятно. И есть у нас в семье, конечно, его военные и гражданские фотографии. Он прожил прекрасную большую жизнь и дожил до правнучки, до меня. И, конечно же, мой герой, моя душа — это мой дедушка. Моя девичья фамилия Черноморская, и он Черноморский Михаил. Он принимал участие в Финской войне 1906 года и в Великой Отечественной, но отвоевал он недолго. В битве под Москвой он получил тяжелейшее ранение в голову. К сожалению, у него был только один глаз. Он ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Причиной смерти стали старые военные раны, которые дали о себе знать. У него было множество последствий, в том числе осколочные ранения спины. Потрясающий человек совершенно. Я его люблю, поэтому для меня он самый лучший. И один из ритуалов на Могиле Неизвестного солдата я посвятила именно ему. Обращалась в тексте именно к нему. Мы нашли все документы и наградные листы. И, конечно, в семье есть фотографии. А его награды хранятся у дочери на такой потертой, махровой красной звезде, которую он сделал еще своими руками.
- На минувшей неделе состоялся первый за время вашей работы депутатом по округу №5 рабочий выезд на территорию округа. Теперь об этом формате работы вы знаете по собственному опыту. С вами работали в округе и руководитель Псковской городской Думы, председатель Александр Гончаренко, и глава города Пскова Борис Андреевич Елкин, ну и, понятно, подчиненные Бориса Андреевича по разным направлениям работы. Как оцениваете сам формат подобного рода выездов?
- Например, мы определили первую точку маршрута. И, конечно, маршрут был составлен так, чтобы передвигаться по нему было удобно. И где-то мы проходили просто приличные куски пешком. Мы начали с 29-й гимназии. Во время предвыборной кампании, примерно 1 сентября, я была шокирована огромным количеством машин и хаотичным передвижением людей, особенно детей. Особенно когда ко мне обратились родители с просьбой открыть калитку. В районе дома по адресу: Госпитальная, 15А дети стали выходить большими группами. Однако там было очень интенсивное движение с пяти направлений, и сделать что-либо было практически невозможно.
- То есть небезопасно для всех? Для жителей, детей, родителей?
- Мне трудно представить, как люди выходят из подъезда дома №15А, даже если они просто идут в магазин или по своим делам. Там очень активное движение. Я полагаю, что сейчас представители нашей Госавтоинспекции, которые также присутствовали на выезде, будут пытаться изменить схему дорожного движения, чтобы всем было комфортно. Этот вопрос стоит уже давно, и, конечно, его нельзя решить просто так. Можно устанавливать знаки, но это не поможет. Вы прекрасно понимаете, наши жители их будут игнорировать. В данный момент мы работаем над тем, чтобы упорядочить парковочные места. Хотя территория очень сложная из-за плотной застройки, мы стараемся найти возможность для улучшения ситуации. Планируем организовать безопасные зоны для перехода детей, исключительно, может быть, спецтранспорт и машины людей, которые проживают в тех домах. Но вопрос очень наболевший. Зная, что это первая точка, сюда пришли многие наши избиратели и, конечно, задавались и другие вопросы. И они тут же, собственно, находили свое решение. Это и работа нашего филиала поликлиники на Красноармейской, 26. Наконец-то удалось найти решение этих вопросов. Работа продолжается, но уже видны первые результаты. Эта тема была очень актуальна.
- Пройдемся по тому самому маршруту. Остановимся на вопросах контрольного выезда. Детская площадка на Яна Райниса и практически аналогичный вопрос на Максима Горького. Вариант создания ТОС, который предложил Борис Андреевич, на ваш взгляд, насколько подходит в этой ситуации?
- Вот как раз по поводу детских площадок и стоит обсудить. Это запланированный объём финансирования. Сейчас идёт приём заявок на конкурс ТОС (территориальное общественное самоуправление). Сегодня у меня приём по личным вопросам, и ко мне уже обратились несколько граждан. Я пригласила и жителей дома по Яна Райниса, и по Красноармейской, и по Максима Горького. У нас готов пакет документов, мы готовы помогать с оформлением, потому что это действительно очень правильная вещь. Потому что с помощью ТОСов можно ежегодно что-то делать именно для комфорта вокруг своих домов. И не стоит надеяться на милость природы, когда всё можно сделать своими руками. Там, где люди активные, неравнодушные, все получается. Иногда, когда идёшь по нашим дворам, кажется, что люди могут сделать всё сами. Стоит только немного помочь им с оформлением документов, как они сразу берутся за дело. И город, и область готовы выделять на это солидные суммы. И если просто не полениться и создать ТОС, пожалуйста, вы сами будете решать, что вы хотите, где вы хотите. Я считаю, что это очень правильно.
- Двор на Красноармейской. Перспективы решения вопроса с его благоустройством – это тоже ТОС?
- Я считаю, что начинать нужно с простых вещей. Например, с субботника. Хочу обратиться к жителям улицы Красноармейская. Если пройти по ней, можно легко понять, кто здесь равнодушен, а кто готов помогать. Я понимаю, что в этом районе в основном живут люди пожилого возраста, но не все из них безразличны к тому, как выглядит улица. Я знаю, что там есть замечательная молодежь, ребята очень хорошие, которые действительно и сами убирают, и, я знаю, помогают, и ухаживают даже за одинокими нашими ветеранами и узниками — это 22-й дом по Красноармейской. Однако, если присмотреться к нашим дворам, можно увидеть, где живут равнодушные люди, а где — неравнодушные. Например, в нашем районе, на Госпитальной улице, живёт замечательная женщина. Она является старшей по дому. У этой женщины очень сложная жизненная ситуация, и она справляется с ней очень мужественно. Она такой энтузиаст и столько делает сама. Если бы вы видели огромную клумбу, которую она практически одна своими руками развела, потрясающих совершенно насаждений, ухаживает за ней уже не один, я так думаю, десяток лет. Я готова помогать, где-то и технически, где-то и документально. Но, мои дорогие, всё зависит от нас самих.
- Что касается земель Министерства обороны РФ, то проблема заключалась в том, что город не имел права вкладывать деньги в благоустройство этих территорий, так как это было бы нецелевым расходованием средств. Даже простая парковка или необходимое межевание территории — всё это было невозможно. По отношению к пятому округу перевод земель в муниципальную собственность можно назвать прорывом?
- Я до сих пор не могу поверить в это. Возможно, не все знают об этом, но я уверена, что по всему округу пройдут радостные демонстрации в честь этого события. Потому что очень многие вопросы, начиная от спила деревьев, которые чуть ли не дома выламывают, заканчивая дорогами в районе Мирной, Олега Зобова, где город ничего не мог делать, потому что действительно это нецелевое расходование средств. Единственное, что могли себе позволить частные лица, но в меньшем объёме, чем это необходимо, — это, например, военная прокуратура, так как она относится к военным и находится в ведении министерства обороны. Поэтому это ведомственная история. Сейчас перед городом стоит сложная задача. Необходимо учесть множество нюансов при межевании и постановке на кадастровый учёт, поскольку в моём округе большая часть территории приходится на частный сектор. На это нужно время, но процесс пошел.
- Вот, казалось бы, такие важные вещи, как деревья, но их невозможно решить. У вас, как у депутата, наверняка уже есть список, в котором вы расставили приоритеты: что необходимо сделать в первую очередь, что можно отложить на потом и так далее. Глава Пскова, вероятно, уже знаком с этим списком?
- Глава Пскова настолько хорошо понимает все нюансы ситуации, что мне даже не пришлось обращаться повторно. Ведь во время моего первого приёма ко мне пришло очень много людей, и почти все они задавали вопросы, связанные с землями министерства обороны. У Натальи Мельниковой (сенатора от Псковской области, бывшего депутата по округу №5 - ред.), Алексея Форша (депутата по единому округу - ред.) и других сотрудников накопилось много заявок. Среди них, вероятно, есть и заявки Ивана Цецерского (экс-главы Пскова - ред.). Однако Борис Андреевич сказал, что нет необходимости повторять одно и то же. Мы просто рассмотрим крайние заявки и приступим к работе, особенно над спилом деревьев. Я думаю, это будет замечательно.
- Сейчас все активно участвуют в субботниках, и чем лучше погода, тем больше людей можно увидеть на улицах, занимающихся уборкой. Как депутат своего округа, вы выступаете в роли организатора субботников? Или же инициативные жители могут выходить на уборку самостоятельно, не дожидаясь вашего участия?
- В этом году я решила, что это необходимо, потому что в нашем районе живёт много ветеранов нашей дивизии. В основном они обитают в старом военном городке и вокруг Дома офицеров. Существует приказ командования дивизии о памятных знаках. Мы обсудили этот вопрос с командирами и заместителями командиров по военно-политической работе. В результате было решено, что военнослужащие вместе с местными жителями будут убирать территорию вокруг домов наших ветеранов. Они уже пожилые люди, и им будет приятно встретить 9 мая в комфортной и ухоженной обстановке. И эти моменты уже начались. Батальон связи вышел, сейчас выйдет 104-й полк, 23 апреля. Народ и армия едины, мы такие. Вот нашему замечательному ветерану Георгию Давыдову исполняется 100 лет. Таким вот образом мы распределились и будем убираться в округе. Все знают и присоединяются.
Беседовала Любовь Кузнецова
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