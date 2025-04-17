Общество

Депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева о своем первом выезде в округ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк». Депутат Псковской городской Думы по округу №5 Анна Дмитриева поделилась своими впечатлениями от встреч с ветеранам в рамках празднования 80-летия Победы, а также рассказала о своем первом выезде в округ в роли депутата и ответила, какие преимущества получил Псков от передачи земель Минобороны в муниципальное пользование. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Награждение ветеранов к 80-летию Победы

- По поручению президента ветеранам Великой Отечественной и лицам, причисленным к этой категории, власти различных уровней вручают юбилейные медали. В этом процессе участвуют депутаты Псковской городской Думы, участвуете и вы. Как воспринимают ваши визиты ветераны? Как проходит или проходил этот процесс?

- Лучше всего узнать, как ветераны относятся к нашим визитам, у них самих. Однако, что касается меня, я, как и всегда, была поражена тем, какие замечательные и невероятно красивые люди - наши ветераны. Мы, депутаты Псковской городской Думы, вручали юбилейные медали в основном категории «малолетние узники». Это люди, которые в свое время были лишены детства. Это чувство страха, ужаса на уровне подсознания, наверное, должно было их изнутри разрушать и ломать их жизнь. Но настолько светлых, добрых, жизнелюбивых людей я не встречала. Хотя они и встречали нас, опираясь на трости и ходунки, их красота и подготовка к встрече поражает. Даже те, кто был не в состоянии передвигаться самостоятельно, остался без зрения или слуха, были настолько счастливы и благодарны, что мы смогли увидеть их улыбки и услышать слова благодарности. Вероятно, именно этот запас прочности, который они сохранили, позволяет им жить нормальной полноценной жизнью, а не разрушает их из-за отсутствия детства. Конечно же, они задавали вопросы, и иногда удавалось сразу же решать их проблемы в ручном режиме. Необходимо было предоставить специальную обувь и обеспечить социальное обслуживание. Вот такие вопросы возникали. Мы обнаружили много людей, которые по разным причинам были вынуждены переехать. Кто-то из них переехал с детьми, кто-то — по другим причинам. Но мы постарались найти всех, кого смогли, даже в Санкт-Петербурге и по другим адресам. Тем не менее мы доезжали, поздравляли, вручали. Они очень гордо носят эту медаль. Рассказывали, что у них уже пятая юбилейная медаль. Я говорю: «Ну, надо, чтобы была и шестая». У них есть замечательный потенциал к жизни. Именно к нормальной, полноценной, красивой жизни.

- В вашей семье есть герой, которого вы вспоминаете? Как храните его память? Как передаете детям своим?

- В моей семье таких героев два. Это мой прадед со стороны моей мамы, Даниил Александрович Курочкин. К сожалению, так сложилась его судьба, что он, будучи музыкантом Тульского симфонического оркестра, в 1937 году был репрессирован и в 1943 в составе штрафных батальонов был выброшен под Курскую дугу. Тем не менее он воевал, был награжден неоднократно и даже написал гимн своему мотострелковому соединению, о чем есть соответствующие записи в архивах, которые мы нашли. Моя дочь, Екатерина, озадачилась этим делом. Сейчас много создаётся сайтов, платформ памяти, и она нашла документы и уникальные фотографии прадеда, выписки из полковых документов о нём, и это очень ценно. До сих пор у меня хранится его подарок, собственноручно написанные ноты. Он поздравляет меня с окончанием учебного года в музыкальной школе. Это было, когда я ещё училась в школе. Гордится мной. Мне это очень приятно. И есть у нас в семье, конечно, его военные и гражданские фотографии. Он прожил прекрасную большую жизнь и дожил до правнучки, до меня. И, конечно же, мой герой, моя душа — это мой дедушка. Моя девичья фамилия Черноморская, и он Черноморский Михаил. Он принимал участие в Финской войне 1906 года и в Великой Отечественной, но отвоевал он недолго. В битве под Москвой он получил тяжелейшее ранение в голову. К сожалению, у него был только один глаз. Он ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Причиной смерти стали старые военные раны, которые дали о себе знать. У него было множество последствий, в том числе осколочные ранения спины. Потрясающий человек совершенно. Я его люблю, поэтому для меня он самый лучший. И один из ритуалов на Могиле Неизвестного солдата я посвятила именно ему. Обращалась в тексте именно к нему. Мы нашли все документы и наградные листы. И, конечно, в семье есть фотографии. А его награды хранятся у дочери на такой потертой, махровой красной звезде, которую он сделал еще своими руками.

Первый выезд «молодого депутата»

- На минувшей неделе состоялся первый за время вашей работы депутатом по округу №5 рабочий выезд на территорию округа. Теперь об этом формате работы вы знаете по собственному опыту. С вами работали в округе и руководитель Псковской городской Думы, председатель Александр Гончаренко, и глава города Пскова Борис Андреевич Елкин, ну и, понятно, подчиненные Бориса Андреевича по разным направлениям работы. Как оцениваете сам формат подобного рода выездов?

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- Мне такой формат очень близок, я считаю, что он абсолютно правильный. Однако, конечно, все собрались, чтобы поддержать «молодого депутата». Это был мой первый выезд, и я очень благодарна всем за поддержку, ведь для меня это было важно. Особенно меня порадовало то, что почти на всех остановках маршрут составлялся с учётом писем и обращений наших самых активных избирателей. Я всегда призывала к этому. Мне было очень приятно видеть, как активные и неравнодушные избиратели приходили и задавали вопросы. У них была возможность обратиться напрямую и получить ответ от меня, а не полагаться только на мои слова. Хотя мы и стараемся взаимодействовать достаточно точно, чтобы решить некоторые вопросы, некоторые проблемы всё ещё остаются нерешёнными. И, конечно же, мне очень приятно, что многие вопросы решались тут же, давались четкие указания по методам и приемам их решения. Для меня, конечно, это во многом ново. Я столкнулась с множеством технических аспектов, о которых, возможно, раньше и не знала. Но теперь я понимаю, как использовать эти знания во благо, и мне близок такой подход. Я хоть каждый месяц готова контрольно выезжать. Лишь бы это приносило такие же результаты, как сейчас. Вот они, результаты, налицо: в районе дома №17 на улице Госпитальной уже идёт ремонт. Вчера только ленивый не позвонил мне и не сказал: «Ура! Мы шли к этому пять лет, и вот наконец-то результат». Наверное, именно ради таких моментов и существуют контрольные выезды.

- Вы сказали, что маршрут выстраивали, исходя из обращений граждан. Расскажите поподробнее.