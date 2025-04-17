Общество

За радугу по закону

В Корытовском лесу Пскова появились щиты с напоминанием об ответственности за захоронение животных. По соседству, тем временем, вырастают всё новые могилы с памятными табличками Барсикам, Муркам и Тузикам. Аналогичная ситуация складывается в зелёной зоне Великих Лук, часть которой местные жители приспособили под кладбище домашних питомцев.

Псковская Лента Новостей выяснила, как и где предпочитают хоронить умерших четвероногих друзей жители региона, и какую законную альтернативу предлагают власти. Почему нельзя закапывать тела кошек и собак в землю, что за это грозит, почему нарушителей редко привлекают к ответственности, и насколько доступна кремация — в материале нашего обозревателя.

Закапывать запрещено

Смерть домашнего питомца — это всегда тяжело. Большая часть владельцев считают своих животных членами семьи и хотят обеспечить им достойное погребение, проститься с любимцами «по-человечески». Некоторые проводят похороны на придомовых, приусадебных участках, другие отправляются в лесные массивы на территории городов и в окрестностях.

Наглядный тому пример — лесополоса в Корытово, где псковичи хоронят своих питомцев со всеми положенными почестями. Устанавливают самые настоящие памятники умершим кошкам и собакам, ставят кресты с фотографиями, мастерят оградки, приносят на могилы цветы и игрушки. Подобные «кладбища» есть в других частях города.

Зачастую они образуются на землях муниципалитетов и участках сельхозназначения, которые долгое время пустуют. Например, на склоне горы Соколихи, который жители многоэтажек, расположенных поблизости, приспособили для захоронения питомцев.

Контролировать исполнение законодательства в этой сфере должны муниципалитеты и Россельхознадзор. «Но прежде всего, это ответственность самих граждан — соблюдать правила утилизации биологических отходов. Человек, который столкнулся с такой проблемой, должен поинтересоваться в администрации, имеется ли поблизости место для погребения или кремации животных», - заметил председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов.

Согласно приказу Министерства сельского хозяйства № 626 от 26 октября 2020 года, вступившего в силу с 1 января 2021 года, тела умерших домашних животных являются биологическими отходами. Запрещено захоранивать их трупы в землю, вывозить на свалки, сбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

За нарушение данных правил предусмотрена ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 10.8 КоАП РФ. Незаконное захоронение питомцев влечет за собой наложение административного штрафа, для граждан - в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Именно об этом напоминают псковичам недавно установленные в Корытовском лесу щиты.

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В реальности владельцев, которые организуют своим питомцам могилы в лесах и полях, редко привлекают к ответственности. В первую очередь, из-за сложностей с фиксацией правонарушений.

«Допустим, пошел человек закопать свою кошку, кто-то выскочил с фотоаппаратом, его сфотографировал. А тот скажет: «Она на обочине лежала, решил прикопать», и всё. У нас же до сих пор нет тотального учета животных на федеральном уровне. Как только он появится, тогда будет легче решать данные вопросы. Умерло животное — хозяин должен будет сделать выбытие из реестра, и возникнет законный вопрос: где он собирается его утилизировать», - пояснил Валерий Удалов.

Достойное прощание

Точной информации о том, сколько в регионе стихийных «кладбищ» домашних животных, нет. Часто они расположены вблизи территорий, предназначенных для погребения людей. Только в отличие от обычных кладбищ места захоронений питомцев ни кем не санкционированы, нигде официально не зарегистрированы. Однако и те, и другие с каждым годом лишь разрастаются.

В Великих Луках тоже есть несколько «традиционных» мест, где горожане хоронят умерших четвероногих. Одно из самых крупных — рядом с кладбищем «Зелёная зона». Кошка Василиса, кот Барсик и многие другие питомцы покоятся в живописном сосновом лесу недалеко от дороги. Некоторые могилки давно заброшены, по другим видно, что за ними регулярно следят. Иногда можно заметить целые семьи великолучан, которые приезжают навестить своих погибших друзей или похоронить тех, с кем только что простились.

Имеется в Великих Луках и ритуальная компания, которая предлагает профессиональные услуги по захоронению домашних животных. «У нас есть специально оборудованные участки на кладбище, где можно провести церемонию прощания с питомцем. Мы предлагаем различные варианты захоронения, включая индивидуальные участки, совместные захоронения и кремацию», - гласит информация на сайте организации. Помимо этого компания готова предоставить различные варианты гробов и украшений.

При этом в Псковской области на данный момент не существует «специально оборудованных» участков для погребения четвероногих, все имеющиеся захоронения, по сути, являются незаконными. В России есть всего три официальных кладбища домашних животных, они расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Но и там просто закопать тело не получится. Перед захоронением в обязательном порядке проводится кремация. Прах впоследствии можно разместить в земле на индивидуальном участке или воспользоваться колумбарной стеной. Все эти услуги платные.

«Захоронение животных вне специальных кладбищ или полигонов — это административное правонарушение. Но дело не только в деньгах. Неправильное захоронение может привести к загрязнению почвы, распространению инфекций и другим экологическим проблемам. А ведь никто не хочет, чтобы память о любимом питомце омрачалась такими последствиями. Если вы выберете кремацию, то будете действовать в соответствии с законом и заботиться об окружающей среде. Современные методы позволяют провести процедуру безопасно и быстро», - подчеркнули в Псковской областной ветлаборатории.

В группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» призывают жителей региона, у которых скончались питомцы, соблюдать установленные правила. Специалисты отмечают, что это нужно для защиты общественных интересов, и даже в момент горя необходимо помнить о «формальностях», которые «помогают сохранить мир вокруг нас чистым и безопасным».

Те, кто оказался перед выбором «кремировать или хоронить» и не знает, как поступить, могут обратиться в ветслужбу по номеру: 72-22-80.

Цена вопроса

На данный момент в распоряжении областной ветлаборатории имеются крематоры разного размера, предназначенные в том числе для сожжения умерших сельхозживотных. Стоимость утилизации биологических отходов зависит от их веса и пожеланий владельца.

Ветслужба региона принимает тела животных на общую кремацию, которая стоит 119 рублей за 1 кг. Кроме того, возможна индивидуальная кремация. За умерших питомцев весом до 5 кг в таком случае придется заплатить 1714 рублей, от 5 до 10 кг — 2417 рублей, от 10 до 15 кг — 3122 рублей, от 15 до 20 кг — 3827 рублей, свыше 20 кг — 14415 рублей.

Данные услуги доступны не только жителям областного центра. Крематоры имеются в Невеле, Бежаницах, в Псковском районе. А с 1 апреля сбор биологических отходов организован на территории города Великие Луки. Специальной печи для утилизации трупов животных там нет, поэтому их замораживают, доставляют в Псков и там сжигают. Пока что принимаются только тела небольших четвероногих, но в ближайшее время в ветслужбу поступит большой холодильник, что позволит забирать и крупных животных.

«Сотрудники ветлаборатории регулярно выезжают в районы, забирают биологические отходы от сельхозживотных. Места, где их можно сжечь, у нас есть, но их, конечно, недостаточно, особенно в условиях растущего спроса населения на подобные услуги. Поначалу наша ветлаборатория принимала небольшие партии, а сейчас население обращается на регулярной основе. Многие просят вернуть прах, чтобы оставить на память, урны для этого специальные покупают», - рассказал Валерий Удалов.

Он констатировал: зольные остатки после сожжения не относятся к биологическим отходам, их можно захоранивать.

К слову, не все организации, специализирующиеся на ритуальных услугах для животных, отдают владельцам прах животных. К примеру, в Пскове клиника, принадлежащая крупной сети ветеринарных центров, принимает четвероногих только на общую кремацию, после которой пепел конкретной особи выделить невозможно. Стоимость услуги - 270 рублей за 1 кг веса. Визит в клинику с умершим питомцем просят согласовать предварительно, перед кремацией заключается соответствующий договор. Видео и фотоотчеты о выполненной услуге не предоставляются, сообщила администратор учреждения.

Валерий Удалов пояснил, что это связано с отсутствием крематора непосредственно в клинике. Умерших животных там собирают в холодильные камеры, после чего спецтранспортом отправляют в Сланцы (Ленинградская область), где есть организация, с которой у ветцентра заключен договор на утилизацию биологических отходов.

Напомним, в 2023 году один из подрядчиков, ответственный за транспортировку тел животных, не исполнил свои обязательства. В рамках исполнения заключенного договора компания получила от псковской клиники трупы собак и кошек, но их утилизацию в соответствии с требованиями закона не обеспечила. Мёртвых животных и пакеты с использованными шприцами обнаружили в лесном массиве вблизи деревни Пожнище Псковского района.

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Такие случаи, к сожалению, встречаются по всей стране: из-за недобросовестных контрагентов тела четвероногих могут оказаться на помойке или в ближайшей к городу лесополосе. Поэтому решение данного вопроса лучше доверять проверенным учреждениям.

Думать о последствиях

Услуги кремации на территории области оказывают многие хозяйствующие субъекты, не только ветеринарная служба и частные ветклиники. В ряде хозяйств имеются крематоры, где в соответствии с установленными нормами и правилами сжигают тела животных, а также отходы от продуктов убоя — шкуры, рога, копыта. Валерий Удалов уточнил, что многие пользуются простыми железными печами, и заверил, что на экологию это никоим образом не влияет: разложения нет, есть только горение биологических отходов, в результате чего никаких вредных веществ не выделяется.

Неправильное захоронение может привести к распространению инфекций и другим экологическим проблемам

Специалист также объяснил, чем отличаются крематоры от инсинераторов, которые также имеются в распоряжении областной ветслужбы. «По сути крематор — это простая печка, к которой подведены современные горелки на дизельном топливе, либо на газу. Во время горения идет чёрный дым, поэтому рядом с жилым сектором крематоры устанавливать нельзя, должен быть санитарный разрыв. У нас такие установки расположены в отдаленных районах, один в сторону Корытово, другой в Ершовской волости. А инсенератор можно и в центре использовать, из него выделяется только пар — есть камера сгорания, камера дожига и специальные фильтры», - отметил председатель областного комитета по ветеринарии.

Он уточнил, что современное оборудование для сжигания отходов — удовольствие недешёвое. К примеру, крематор на 150 кг биологических отходов стоит 300 тысяч рублей, а инсенератор на аналогичный объём — 3,5 млн рублей.

Валерий Удалов добавил, что работа по дооснащению ветслужбы региона продолжится.

«В дальнейшем будем стараться на максимально комфортном для людей расстоянии обеспечивать доступную утилизацию биологических отходов, раз это сейчас востребовано и предусмотрено законодательством. Всё это делается, прежде всего, для исключения распространения особо опасных заболеваний. Человек часто не думает о последствиях, он хочет проститься с животным, а риски дальнейшие не осознает. Бывает так, что никуда не обращался, животное просто умерло, были признаки бешенства или нет — никто не знает, закопал и всё. Это огромные риски», - отметил специалист.

Он напомнил, что в этом году по федеральной программе в Псковской области появится мобильный крематорий на колесах для утилизации павших сельхозживотных. Установку в первую очередь будут использовать по назначению, но и домашних питомцев в ней тоже можно будет кремировать. Мобильный утилизационный комплекс будет базироваться в Опочке и выезжать в ближайшие муниципалитеты. В настоящее время ведётся сбор предложений от потенциальных поставщиков. По условиям контракта установка должна прибыть в регион до 1 июля.

К домашним животным, которых многие владельцы считают членами семьи, положено относиться должным образом, в том числе в случае их трагической кончины — хоронить, ухаживать за могилами, чтить память. К сожалению, закон в данном случае гласит иначе: умершие кошки, собаки и прочие питомцы являются биологическими отходами, которые следует сжигать. Многим такой способ прощания со своим любимцем покажется не слишком «человечным», но и захоронение на муниципальной земле или сельхозучастках — не самая хорошая идея. Могилы в таких местах в любой момент подлежат уничтожению, например, если начнётся застройка. А в лесном массиве их могут вырыть дикие животные. Поэтому лучше воспользоваться услугами ближайшего крематория. Как мы выяснили, такая возможность у жителей региона существует.

Ульяна Лаблюк