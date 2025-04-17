На территории Псковского района ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в администрации района.
«Учитывая сложную пожарную обстановку, сложившуюся на территории Псковского района, и в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением ландшафтных и природных пожаров, на территории муниципального образования введен особый противопожарный режим», - сообщили в администрации.
На период действия особого противопожарного режима установлены дополнительные требования пожарной безопасности:
- ограничено пребывание граждан в лесах, расположенных на территории муниципального образования и въезд в них транспортных средств;
- запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использование открытого огня в лесах, а также на прилегающих к ним территориях, на торфяных почвах, землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог.