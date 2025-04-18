Общество

Наталья Горбачева: «Герои земли Псковской» могут стать достойными руководителями

Выпускники программы «Герои земли Псковской» могут стать достойными руководителями, которые понимают свой долг перед Родиной. Такое мнение председатель Псковской областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Идея программы очень хорошая. Псковская область всегда отличалась своими героями и просто людьми, которые приносили славу России, своими неизвестными героями. Инициатива очень хорошая, очень красивое, достойное название "Герои земли Псковской". Я посмотрела фотографии с начала этой программы, приятные лица молодых людей. Даже само количество заявлений от участников говорит о многом», – сказала Наталья Горбачева.

Она уточнила, что считает требования, предъявляемые к участникам, «разумными и достойными», особенно учитывая текущую обстановку.

«Думаю, сейчас нам особенно нужны люди, которые понимают свой долг перед Родиной и профессионально будут относиться к той подготовке, которая будет с ними проведена. Это будут, действительно, руководители, к которым можно будет обратиться и которые будут не в стол класть бумагу, а работать по всем проблемам, которые на них свалятся», – заключила Наталья Горбачева.

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Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.