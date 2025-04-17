Михаил Ведерников: Работу по присвоению званий почетных граждан ветеранам надо завершить до 1 мая

Более 3,5 тысячи медалей к 80-летию Победы вручили в Псковской области до 1 апреля, сообщил на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Хочу поблагодарить руководителей муниципалитетов за организацию этой работы. До 1 апреля вручено более 3,5 тысячи медалей. Также по поручению нашего президента присваиваются звания почетных граждан муниципальных образований. Эти звания присваиваются ветеранам и фронтовикам. Работа еще идет, но напоминаю, что она должна быть завершена до 1 мая. Обращаем на это внимание. Задержки здесь не допустим», — отметил Михаил Ведерников, подчеркивая важность своевременного выполнения задач в рамках подготовки к юбилею Победы.
Михаил Ведерников также сообщил о планах по проведению мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в этом году, объявленном Годом защитника Отечества, необходимо обеспечить максимальную ответственность на всех уровнях подготовки.
Губернатор также акцентировал внимание на необходимости системной работы по поддержке ветеранов. Он заявил, что комитет должен иметь актуальную информацию о каждом ветеране и оперативно реагировать на их потребности и обращения.
В рамках подготовки к юбилею также будет уделено особое внимание состоянию воинских мемориалов. В органах местного самоуправления учтено 810 захоронений и 404 памятника и памятных знака, которые требуют приведения в порядок. Михаил Ведерников призвал следить за состоянием этих объектов.