Общество

Михаил Ведерников: Работу по присвоению званий почетных граждан ветеранам надо завершить до 1 мая

Более 3,5 тысячи медалей к 80-летию Победы вручили в Псковской области до 1 апреля, сообщил на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Хочу поблагодарить руководителей муниципалитетов за организацию этой работы. До 1 апреля вручено более 3,5 тысячи медалей. Также по поручению нашего президента присваиваются звания почетных граждан муниципальных образований. Эти звания присваиваются ветеранам и фронтовикам. Работа еще идет, но напоминаю, что она должна быть завершена до 1 мая. Обращаем на это внимание. Задержки здесь не допустим», — отметил Михаил Ведерников, подчеркивая важность своевременного выполнения задач в рамках подготовки к юбилею Победы.

Михаил Ведерников также сообщил о планах по проведению мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в этом году, объявленном Годом защитника Отечества, необходимо обеспечить максимальную ответственность на всех уровнях подготовки.

«Мы приняли решение о проведении военных парадов и акций "Бессмертного полка" в традиционном формате. Безопасность всех мероприятий остается нашим бесспорным приоритетом», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также акцентировал внимание на необходимости системной работы по поддержке ветеранов. Он заявил, что комитет должен иметь актуальную информацию о каждом ветеране и оперативно реагировать на их потребности и обращения.

В рамках подготовки к юбилею также будет уделено особое внимание состоянию воинских мемориалов. В органах местного самоуправления учтено 810 захоронений и 404 памятника и памятных знака, которые требуют приведения в порядок. Михаил Ведерников призвал следить за состоянием этих объектов.