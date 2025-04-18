Общество

Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая

В военном параде в Пскове на 9 мая примут участие 17 парадных расчетов воинов Псковского гарнизона, или более 1,2 тысячи человек, сообщил на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова дивизии Юрий Голубович, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Подготовка к параду проводится в три этапа. Также идет подготовка военной техники», - отметил Юрий Голубович.

В рамках показа военной техники планируется выставить мотовездеход АМ-1, машину 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД».

Ранее сообщалось, что технику выставят в стационарном формате.

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Напомним, в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» в День Победы пройдут очно.