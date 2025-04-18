Общество

Фотофакт: Ужей заметили в стене Псковского кремля

Ужей заметили в стене Псковского кремля на набережной реки Великой 19 апреля, фотографии Псковской Ленте Новостей прислали очевидцы.

В солнечный день прямо под стенами кремля псковичи заметили пресмыкающихся.

Ранее в черте города Пскова уже видели змей.

Где в Псковской области чаще встречаются змеи, как отличить медянку от веретеницы, насколько опасен укус гадюки, какую помощь оказать пострадавшему, и почему стоит радоваться поселившимся возле дома ужам, читайте в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже.