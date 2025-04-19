Общество

Фотофакт: Неизвестные намусорили на набережной в Пскове

Мусор замечен у скамейки на набережной в Пскове, фото прислали в Псковскую Ленту Новостей в рамках рубрики «Народный репортер».

«Великолукский мясокомбинат привозит рабочих сдавать русский язык. После них остаётся такой беспорядок на набережной», — рассказал местный житель.

Стоит отметить, что ответственными за беспорядок могут быть не только работники организации, но и другие отдыхающие псковичи.

Напомним, Псковская Лента Новостей в честь своего 25-летия объявила о старте грандиозного конкурса «Народный репортер».

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