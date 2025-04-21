Общество

155 лет исполнилось со дня рождения Владимира Ленина

155 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился «вождь мирового пролетариата» Владимир Ленин.

Родился Владимир Ульянов 22 апреля 1870 года в Симбирске, в семье инспектора народных училищ Ильи Ульянова.

Кроме Владимира Ленина, в семье было еще пятеро детей. Учился в Симбирской гимназии. В мае 1887 года его старший брат Александр был повешен за участие в заговоре, который ставил своей целью физическое уничтожение российского царя Александра III.

После недолгого обучения в Казанском университете Ленин из-за содействия студенческому движению был исключен. В Казани он вступил в марксистский кружок. В Санкт-Петербурге в 1893 году занимался публицистикой, изучал вопросы социал-демократии, политэкономии.

В 1895 году Ленин уехал за границу. Возвратившись, стал основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через три года Владимир Ленин женился на Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих политико-публицистических работ, основные темы которых — материалистическая философия, теория и практика осуществления социалистической революции, построения социализма и коммунизма, политэкономия социализма.

После окончания ссылки в 1900 году он поселяется в Пскове. В сотрудничестве с другими активистами основывается и издается газета «Искра», журнал «Заря». Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с помощью социалистической революции.

Во время революции 1905-1907 годов Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии, руководство переходит к нему. После третьего съезда РСДРП он готовил восстания и демонстрации. Несмотря на то, что декабрьское восстание подавили, не прекращал работы, писал новые труды, издавал газету «Правда», укреплял революционные организации. В те годы у него было множество переездов, эмиграций.

После февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию, выступил с докладом (известным, как апрельские тезисы). Он начал реализовывать план пролетарской революции, возглавил антиправительственное восстание, а после объявления о его аресте ушел в подполье.

На съезде Советов Ленин возглавил новое правительство: СНК – Совет Народных Комиссаров. Он руководил заседаниями, совещаниями. После Октябрьской революции 1917 года заключил мирный договор с Германией, признал независимость Финляндии, основывал Красную Армию, III Коммунистический Интернационал. Политику военного коммунизма Ленин изменил на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства, стоял у истоков создания социалистического государства, СССР.

В 1923 году Ленин пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предлагает свое видение экономической политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. А потом состояние его здоровья резко ухудшилось.

В результате Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской губернии. Тело вождя мирового пролетариата находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

В Пскове имеются два мемориальных музея Владимира Ленина. Первый — Комната-музей В. И. Ленина — был открыт 22 января 1930 года в квартире бывшего дома Чернова на Архангельской улице (улица Ленина, 3), где жил и работал, 18 июля 1938 года начал работать музей «Искры» в бывшем доме Бочкарева, где под руководством В. И. Ленина состоялось историческое Псковское совещание. Были установлены 2 памятника (1925-1945, 1960), его именем названы площадь и улица. Памятники Ленину и улицы его имени есть и в областных центрах.

Так, музей-квартира Ленина располагается в доходном доме купца Чернова на бывшей улице Архангельской (ныне улица Ленина, дом 3), на третьем этаже в квартире провизора К.В. Лурьи. Здесь в 1900 году Владимир Ульянов (Ленин) снимал комнату.

Мемориальный музей был открыт 22 января 1930 г. Сначала это была всего лишь небольшая комната. Но в январе 1936 года в остальные комнаты мемориальной квартиры перенесли экспозицию историко-революционного отдела Псковского краеведческого музея, а в комнате В.И. Ленина восстановили бытовую обстановку.

В годы Великой Отечественной войны музей был разрушен, как и дом, в котором он находился. После проведения восстановительных работ музей стали называть квартирой-музеем В.И. Ленина. Его экспонаты разместились в пяти залах, мемориальной комнате и прихожей.

Известно, что во время проживания в этой квартире В.И. Ленин занимал маленькую, скромно обставленную комнатку с одним окном. Через открытые двери виден письменный стол с разложенными на нём рукописями, лампа под зелёным абажуром. В углу этажерка с книгами, напротив кровати – небольшой диван, обитый плюшем, стулья с высокими резными спинками, на полу – коврик. Работы В.И. Ленина псковского периода были написаны именно в этой комнате.

Памятник Ленину в Пскове открыли в ноябре 1960 года. Вот, что писала об этом мероприятии «Псковская правда»: «Несмотря на ноябрьскую дату в календаре, погода стояла весенняя. Колонны рабочих стекались на Советскую площадь (ныне - площадь Ленина). Прозвучал гимн СССР, затем - "Интернационал", и началась самая волнительная часть митинга. Покрывало спадает, и взорам собравшихся предстает двенадцатиметровая бронзовая скульптура Владимира Ильича Ленина. Над обликом вождя трудился московский скульптор Г.Е. Арапов, над постаментом - главный архитектор области П.С. Бутенко. Вот он, простой и близкий. Твердый, стремительный… Лицо спокойно, решительно. Да, Ленин видел счастье грядущих поколений на многие годы вперед».