Общество

37-й выпуск проекта «Истфакт»: Ленин в Пскове

В ряду других в истории Пскова есть и такой примечательный факт: в 1900 году здесь в течение 83 дней жил и работал будущий вождь мировой революции, основатель СССР Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции — прекрасный повод вспомнить о визите Ильича в Псков. Мы проверим правдивость мифов и легенд, которые окружают фигуру Ленина, расскажем о том, чем он здесь занимался, и вмести с вами пройдемся по ленинским местам. Об этом в 37-м выпуске проекта «Истфакт».

Благодарим за помощь в организации съёмок Псковское отделение Российского военно-исторического общества.

Проект выходит при поддержке отеля «Покровский» (ООО «Фуд Сервис»).

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