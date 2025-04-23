Общество

Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове

Отопительный сезон в Пскове завершат 28 апреля. Об этом глава города Пскова Борис Елкин заявил в своем Telegram-канале.

«Изучив данные синоптиков, пришли к выводу, что завершим отопительный сезон в ближайший понедельник. Прогноз обещает нам тёплую погоду», - сказал Борис Елкин.

Многих псковичей волновал вопрос, почему не стали отключать отопление перед Пасхой, когда были установлены новые температурные рекорды.

«Отвечу: весенняя погода очень изменчива, и мы решили подождать до тех пор, пока не установится стабильный "плюс". Наша главная цель – забота о вашем комфорте и самочувствии, поэтому мы действовали осторожно и осмотрительно», - добавил глава города.