Общество

Александру Котову вручили знак «Почетный гражданин Псковской области»

Председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову вручили знак «Почетный гражданин Псковской области» 24 апреля на 44-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Знак «Почетный гражданин Псковской области» спикеру регионального парламента вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я искренне благодарен вам за принятое решение о присвоении мне столь высокого звания. Это наша высшая региональная награда, которой я буду гордиться до конца своей жизни, - высказал слова благодарности Александр Котов. - Это серьезный и значимый успех, и только работа в команде, когда каждый принимает свою меру ответственности, позволяет достигнуть серьезных, значимых результатов, позволяет достигнуть намеченных целей. Работа в команде может способствовать развитию нашего региона. И я говорю эти слова именно потому, что мои скромные заслуги, которые вы так высоко оценили, безусловно, связаны с моей честной работой в нашей команде под руководством губернатора. Мы многое с вами делали на протяжении целого ряда лет. У нас неограниченная задача, которую предстоит решить. Я думаю, что совместно, в этой командной работе нам любые задачи по плечу».

Ранее Общественная палата Псковской области приняла решение о представлении в Псковское областное Собрание депутатов кандидатуры председателя регионального парламента Александра Котова к званию «Почетный гражданин Псковской области». О присвоении звания ходатайствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Решение о присвоении принято на предыдущей сессии Собрания 27 марта.

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Звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году. Первым почетным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почетный гражданин Псковской области» удостоен митрополит Тихон (Шевкунов), бывший глава Псковской митрополии.