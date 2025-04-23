Председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову вручили знак «Почетный гражданин Псковской области» 24 апреля на 44-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Знак «Почетный гражданин Псковской области» спикеру регионального парламента вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ранее Общественная палата Псковской области приняла решение о представлении в Псковское областное Собрание депутатов кандидатуры председателя регионального парламента Александра Котова к званию «Почетный гражданин Псковской области». О присвоении звания ходатайствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Решение о присвоении принято на предыдущей сессии Собрания 27 марта.
Звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году. Первым почетным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почетный гражданин Псковской области» удостоен митрополит Тихон (Шевкунов), бывший глава Псковской митрополии.