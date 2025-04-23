Общество

«ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись третьего выпуска программы «ПЛН в лицах», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 апреля. Гостем очередного выпуска стал Алексей Овчинников.

Большой отрезок жизни Алексея Овчинникова был связан с работой в медиахолдинге «Гражданская пресса». В частности, он являлся экономическим обозревателем ПЛН и вел ряд программ на радио «ПЛН FM».

Алексей рассказал, как оказался в Псковской Ленте Новостей и какую роль она занимает в его жизни. Ведущий - Олег Добрынин.