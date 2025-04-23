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Общество

Александр Котов о газификации, сельском хозяйстве и новых деревнях

24.04.2025 19:09|ПсковКомментариев: 0

44-я сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошла 24 апреля. Председатель регионального парламента Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дал свою оценку работе сенатора Псковской области Натальи Мельниковой и псковских омбудсменов, чьи доклады приняли на сегодняшней сессии. Также он затронул тему газификации, развития сельского хозяйства и новых населенных пунктов.

 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

— Александр Алексеевич, темой парламентского часа сегодня стала догазификация. Депутаты отметили, что в сфере произошли кардинальные изменения за последний годы. Как идет программа в Псковской области? Улучшилась ли ситуация с приходом Антона Дымова?

— Псковское областное Собрание депутатов очень серьезное внимание уделяет реализации программы догазификации на территории региона. Мы были крайне недовольны, как эта программа стартовала в Псковской области, делали свои критические замечания в рамках парламентских часов. И надо отметить, что с приходом нового руководителя «Газпром» существенно нарастил темпы. В 2,5 раза увеличились объемы работ. Это не значит, что все хорошо, что все проблемы решены, но это говорит о том, что относиться к реализации заключенных договоров стали более внимательно.

Большое количество подрядчиков сегодня работает на прокладке газопроводов. И темпы растут постоянно. Понятно, что надо работать с населением. С одной стороны, чтобы люди быстрее могли закупить внутридомовое оборудование и оплатить монтаж газопровода внутри земельного участка. С другой стороны, уже есть готовые домовладения для пуска газа, но задерживаются сроки. И здесь тоже надо проводить очень серьезную работу. Мы же предоставляем меры социальной поддержки, в том числе и за счет регионального бюджета. И это тоже способствует ускорению процесса догазификации. Считаю, что если мы и дальше так будем работать, координировать усилия, то мы задачу догазификации наших домовладений выполним.

Как можете оценить состояние отрасли сельского хозяйства? Как оцениваете потенциал развития региона в этом направлении?

— Мы ежегодно заслушиваем отчеты о состоянии дел в отрасли сельского хозяйства. Я с удовлетворением хочу констатировать, что наш регион занимает лидирующие позиции не только по Северо-Западному федеральному округу, но и по Российской Федерации в целом. На протяжении целого ряда лет растет объем сельскохозяйственного производства, как в валовом выражении, так и в финансовом. Это говорит о том, что отрасль сельского хозяйства у нас в регионе успешно развивается. В сельском хозяйстве труд непростой, тяжелый. И я хотел бы поблагодарить тех, кто сегодня трудится в наших сельскохозяйственных предприятиях, наших фермеров, потому что именно благодаря их трудам мы сегодня можем наблюдать такие высокие результаты.

Потенциал очень большой. Мы видим перспективы развития сельского хозяйства в регионе. Здесь надо активнее работать с инвесторами, создавать для них условия, чтобы они могли вкладывать денежные средства и развивать животноводство и растениеводство. И, конечно, с нашей стороны мы должны делать все возможное, чтобы оказывать им помощь и поддержку. В бюджете ежегодно предусматриваются средства на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы будем стремиться к тому, чтобы эти меры были более действенными, чтобы их объем, как минимум, не уменьшался. Конечно, хотелось бы, чтобы ежегодно мы могли больше денежных средств выделять на эти цели, поскольку производство сельскохозяйственной продукции – это очень важная, я бы сказал, стратегически важная задача и для региона, и для Российской Федерации.

Прозвучал доклад сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой. Как вы оцениваете ее работу? Налажено ли взаимодействие Собрание с сенатором?

— Наталья Мельникова очень быстро вошла в курс дела, она старается поддерживать контакты и с правительством Псковской области, и с губернатором, и с областным Собранием. Старается получить от нас обратную связь для того, чтобы в Совете Федерации учесть наши предложения при рассмотрении законопроектов.

Также прозвучали доклады уполномоченных. Как вы считаете, институт уполномоченных показывает себя с положительной стороны? Эффективна ли их деятельность?

— Омбудсмены у нас молодцы, мы с ними работаем в тесном контакте. Наша работа в чем-то схожа. Мы, выполняя свои представительские функции, тоже работаем с гражданами. Стараемся найти возможность для решения вопросов, с которыми люди к нам обращаются. В докладах четко обозначены направления работы всех уполномоченных. Мы внимательно ознакомились с ними, рассмотрели на комитетах. Я бы дал высокую оценку деятельности всех трех наших уполномоченных. Они очень внимательно реагируют на обращения граждан.

Также на сессии произошло довольно редкое нововведение — появилось два новых населенных пункта. Расскажите о них.

— Действительно, появились новые населенные пункты в Порховском районе. Один из них - это известное святое место, где располагается православный монастырь Никандрова Пустынь. В обители постоянно проживают 45 человек и 25 человек временно. Люди приезжают сюда, чтобы помочь в восстановлении монастыря. Там кипит жизнь. И неправильно, что нет населенного пункта на этой территории. Поэтому мы поддержали решение депутатов Порховского района, и сегодня приняли решение о присвоении населенному пункту названия «Никандрова Пустынь». Второй населенный пункт – «Уболотье». В середине XIX века там уже была деревня с таким названием. Сейчас в этом месте есть постоянно проживающие люди и объекты недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности. Теперь официально есть и населенный пункт Уболотье.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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