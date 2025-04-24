Общество

Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы

Рисунки участников Международного конкурса «Открытка Победы» из Псковской области вошли в виртуальную выставку московского Музея Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Фотографии: Музей Победы

Познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся открытку можно до 27 апреля на сайте. Творческое состязание проводит Музей Победы и государственный фонд «Защитники Отечества».

В этом году количество работ стало рекордным — интернет-пользователи смогут увидеть более 35 тысяч открыток из самых разных уголков России от Калининграда до Камчатки, в том числе более 1600 работ из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В творческом состязании Музея Победы также приняли участие жители Республик Беларусь, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Кыргызской Республики, Египта, КНДР и других стран. Участникам творческого состязания предлагали нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году ключевая тема конкурса – «Путь к Победе».

«Самые активные участники по традиции – самые юные! Более 10 тысяч работ направили авторы в возрасте от 6 до 8 лет и столько же в возрастной категории с 9 до 11 лет. Самому старшему участнику исполнилось 86 лет!» — рассказали в Музее Победы.

Интернет-пользователям предлагается выбрать лучшие рисунки и принять участие в онлайн-голосовании на сайте Музея Победы. В каждой возрастной категории будут определены победители в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, интернет-пользователи смогут отправить любую открытку по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.

Итоги конкурса будут подведены 30 апреля. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров.