Общество

150 кустов сирени будут расти на пострадавшем от урагана братском захоронении в Куньинском районе

150 кустов сирени будут расти на братском захоронении в Куньинском районе, пострадавшем при урагане летом 2024 года, сообщил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Когда завалы были убраны, нашлись люди, которые предложили не высаживать высокорослые деревья и решили оказать свою помощь. Они в прошлом году предоставили 75 кустов сирени, причем эти кусты декоративные, которые цветут в разное время. В этом году волость предоставила еще 75 кустов, уже подготовили лунки, скоро их высадят», - рассказал Олег Савельев.

Таким образом, на братском захоронении будет 150 кустов сирени. Это число равно количеству захороненных здесь бойцов, уточнил депутат.

Напомним летом 2024 года воинское захоронение «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1944 году» в деревне Пухново Куньинского района пострадало при урагане.