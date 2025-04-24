Общество

Восемь проектов ТОС в Куньинском районе были направлены на празднование 80-летия Великой Победы

Восемь проектов территориальных общественных самоуправлений в Куньинском районе были направлены на мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Всего в Куньинском районе боролись за гранты 32 территориальных общественных самоуправления. «Восемь из проектов были направлены на 80-летие Великой Победы. Это значительное количество. То, что люди решили участвовать и увековечивать память павших защитников Отечества, дорогого стоит», - рассказал Олег Савельев.

Депутат отметил, что подобные решения активистов ТОС позволяют привить духовные и нравственные ценности молодежи на примере старших соседей.

Напомним, в Псковской области объявлены победители регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. Победителями стали 513 проекта.