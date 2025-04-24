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Общество

Псков встретит международный автопробег «По дорогам Победы»

28.04.2025 17:42|ПсковКомментариев: 0

Через Псковскую область пройдет 8-й Международный автопробег «По дорогам Победы», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонна автопробега проедет по улицам Пскова во вторник, 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. 

Карта: правительство Псковской области

Всего в планах группы, стартовавшей 27 мая в Бресте, — посещение более десятка Городов-Героев и Городов воинской славы. Автомобилисты проедут свыше 3,2 тысячи км дорог через Минск, Полоцк, Псков, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москву, Тулу, Рязань, Тамбов, Саратов.

В каждом городе на воинских мемориалах и братских захоронениях состоятся памятные мероприятия в знак уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны. Также запланированы встречи и конференции, посвященные повышению качества и безопасности дорог, а также проблемам развития транспорта и дорог в странах СНГ. Кроме того, предусмотрена насыщенная культурная и туристическая программа: знакомство с историей, обычаями и традициями жителей разных регионов Республики Беларусь и России, концерты с участием местных артистов.

Завершится автопробег в День Победы, 9 мая, в Волгограде, на Мамаевом кургане.

Организатором акции выступил Межправительственный совет дорожников по согласованию и при поддержке Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Исполкома КТС СНГ, МОП Трансдорхоз и других межправительственных и общественных организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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