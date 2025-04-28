Общество

Краеведы в Великих Луках поддержали инициативу об увековечении имени партизанки Анастасии Дроздовой

На состоявшейся 24 апреля научно-практической конференции «За каждой спиною был свой Сталинград», посвященной 80-летию Победы, было представлено два доклада, посвящённых подвигу партизанки Анастасии Дроздовой, повторившей подвиг Ивана Сусанина в октябре 1941 года, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

«Надежда Лопатина с опорой на документы Государственного архива Псковской области подготовила доклад о биографии и историографии подвига отважной разведчицы», - отметил Дмитрий Белюков.

Он рассказал об инициативе коллектива школы №16 города Великие Луки и о работе, которая уже проведена по увековечению имени юной «сусанинки».

Участники конференции поддержали идею назвать одну из новых улиц города Великие Луки именем Анастасии Дроздовой.