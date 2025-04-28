Общество

Великие Луки накануне 80-летия Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне города преображаются. На улицах, в парках и на главных площадях появляются тематические конструкции, флаги и арт-объекты, афиши торжественных мероприятий. Накануне 9 мая обозреватель Псковской Ленты Новостей прогулялась по Великим Лукам, где наводят последние штрихи по украшению к памятной дате и весеннему благоустройству.

Город воинской славы окрасился в красно-оранжевые цвета, которые традиционно используются в праздничном оформлении, а также заблагоухал зеленью и сочными красками. Расцвели высаженные в ноябре тысячи тюльпанов, зашелестели яркими листьями деревья, повсюду слышны птичьи трели. Буйство растительности и цветения можно заметить не только в центральной части города, но и в частном секторе, на окраинах. За всей этой красотой стоят труды коммунальных служб, занимающихся обновлением общественных пространств, и горожан, исправно поддерживающих в порядке придомовые территории. Вносит свой вклад и подрастающее поколение. К примеру, на площади Калинина проходит выставка юных великолукских художников «Память не меркнет». «Как птица феникс, возродившаяся из пепла, город живет, строится и хорошеет», - так в комитете по культуре местной администрации прокомментировали открытие экспозиции в преддверии празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в начале года.

Посмотреть, как выглядят Великие Луки сегодня, ощутить дух весны и погрузиться в атмосферу приближающегося Дня Победы, предлагаем в фоторепортаже Ульяны Лаблюк.