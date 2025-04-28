Общество

«Русские Витязи» вылетели в Идрицу

Легендарная пилотажная группа «Русские Витязи», пролетевшая над Псковом в субботу, 29 апреля отправилась в Себежский район, сообщается в Telegram-канале группы.

Свою воздушную программу асы представят в честь Дня Знамени Победы над монументом в Идрице.

«Русские Витязи» единственные в мире выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа на тяжёлых современных сверхманевренных истребителях – серийных Су-27, Су-30 и Су-35. Лётчики продемонстрируют зрелищные элементы, ставшие визитной карточкой группы: синхронные бочки, петли, развороты и виражи, «Ухо», «Горку» и роспуск «Фонтан».