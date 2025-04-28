Общество

Международный автопробег «По дорогам Победы» пробыл в Идрицу. ФОТО

8-й Международный автопробег «По дорогам Победы», приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прибыл к памятнику «Знамя Победы» в Идрице 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поприветствовал участников автопробега губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего в планах группы, стартовавшей 27 мая в Бресте, — посещение более десятка Городов-Героев и Городов воинской славы. Автомобилисты проедут свыше 3,2 тысячи км дорог через Минск, Полоцк, Псков, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь, Москву, Тулу, Рязань, Тамбов, Саратов.

Завершится автопробег в День Победы, 9 мая, в Волгограде, на Мамаевом кургане.

Организатором акции выступил Межправительственный совет дорожников по согласованию и при поддержке Исполкома СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Исполкома КТС СНГ, МОП Трансдорхоз и других межправительственных и общественных организаций.