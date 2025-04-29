Невельский район принял участников Военно-патриотического марафона по местам боевой славы 4-й дивизии народного ополчения Наркомата финансов СССР, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области.
В мероприятии приняли участие представители администрации Невельского района, комитета по финансам Псковской области, отделения Банка России, УФССП России по Псковской области.
Народное ополчение Куйбышевского района Москвы сыграло ключевую роль в освобождении Невельского района. Из 6000 тысяч ополченцев дивизии Победу встретили только 150 человек.
Память о павших героях участники митинга почтили минутой молчания.