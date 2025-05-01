Общество

Огонь памяти доставят в Псковскую область 5 мая

Народный фронт Псковской области отправился в Москву за частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Регион принимает участие в акции «Огонь памяти» каждый год. Частица огня приедет в регион уже завтра, 5 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале «Народный фронт/ Псковская область».

Видео: Народный фронт/Псковская область - Telegram-канал

«Огонь Памяти» - это не просто ежегодный ритуал, это целая традиция. Все регионы большой страны, объединённые памятью о подвиге русского народа, зажигают Вечные Огни в своих городах в честь павших героев.

Напомним, что акция Всероссийская акция стартовала сегодня, 4 мая. В акции принимают участие 130 регионов России и 21 страна.