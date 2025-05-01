Общество

Проект «Из забвения в бессмертие!» поможет псковичам найти сведения о погибшем участнике Великой Отечественной войны

Патриотический проект «Из забвения в бессмертие!» поможет жителям Псковской области восстановить сведения о погибших родственниках — участниках Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Волгоградская академия МВД России запустила уникальный проект по воссозданию прижизненного облика советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это совместная работа поисковых отрядов «Наследники Победы» и «Донбасс» — сотрудников и обучающихся Волгоградской академии МВД России и Донецкого филиала ВА МВД России, направленная на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.

За два года поисковым отрядом «Наследники Победы» совместно с другими поисковыми отрядами были обнаружены останки более 700 солдат и офицеров Красной Армии, погибших на территории Псковской, Сталинградской, Тверской, Сахалинской областей и Республики Карелия.

С помощью инновационных технологий, применения алгоритмов искусственного интеллекта по найденным останкам воспроизводится предполагаемый прижизненный облик воинов. Проект позволяет не только установить имена безымянных солдат, но и вернуть их лица истории, воссоздать их образы для потомков.

В рамках проекта создана фотогалерея с изображениями восстановленных прижизненных обликов героев, воевавших с фашистскими захватчиками. Там собраны более ста сорока воссозданных портретов погибших воинов. Здесь каждый может попытаться найти родственника — участника Великой Отечественной войны. Для поиска своего героя необходимо сопоставить размещенные на сайте изображения и архивные фотографии погибших родственников.

Алгоритм поиска родственника-героя на сайте войнавлицах.рф: