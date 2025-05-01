Общество

Один класс закрыт на карантин в Псковской области

Один класс в школе закрыт на карантин в Псковской области в период с 28 апреля по 4 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Также в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыта группа в дошкольном учреждении.

Напомним, всего за неделю выявили 2331 случай ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,7 %. В городе Пскове зарегистрировано 1018 случаев ОРВИ, или 43,7 % от общего количества по региону. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 22 человека, что на 35 человек меньше, чем на предыдущей неделе.