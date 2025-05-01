Общество

Алексей Севастьянов: Нужно оценить эффективность имеющихся мер борьбы с живодерством

Прежде чем ужесточать наказание за жестокое обращение с животными, важно разобраться, почему действующие меры не работают в полной мере. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя недавний инцидент с истязанием собаки за стадионом «Электрон» в Пскове и предложения принять меры по ужесточению наказания для живодеров.

«Противостоять (живодерам) можно только в соответствии с существующими законами. К несчастью, это, вероятно, вопрос нашего образования и воспитания в семье, в школе и в детском саду. Возможно, стоит надеяться на общество. Это очень сложный вопрос, но требующий, конечно, большого внимания», — отметил Алексей Севастьянов.

Депутат подчеркнул, что необходимо тщательно изучить текущее положение дел и оценить эффективность всех имеющихся механизмов.

«Важно понять, как обстоят дела с выявлением проблем и ведением документации. Это одна из мер, но её эффективность неочевидна, и нужно понять, насколько она будет результативной. Работа должна вестись постоянно, и такие факты должны освещаться, должны быть показательные, чтобы хотя бы механизм торможения включить в этом вопросе», — добавил парламентарий.

Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.

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В настоящее время собака по кличке Мия обрела новый дом.