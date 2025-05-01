Общество

Входную группу Братского кладбища отремонтировали в Великих Луках

Работы по обновлению входной группы Братского кладбища завершили в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Администрация города Великие Луки

К 9 Мая выполнили покраску металлических конструкций, включая арку и декоративные элементы. В администрации отметили, что обновлённый облик входной зоны подчёркивает значимость места и создаёт атмосферу торжественности и уважения.

«Мы бережно относимся к каждому объекту, связанному с историей Великой Победы. Братское кладбище — это не просто место захоронения, это символ памяти и благодарности. Его благоустройство — наша моральная обязанность перед поколением победителей», — отметила председатель комитета культуры города Великие Луки Елена Александровна Савченко.

Работы выполнили в рамках подготовки города к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.